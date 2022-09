Atletica: a Pescara i Campionati del Mediterraneo U23, Francesca Bianchi dell'Atletica Fossano al via sugli 800 metri

A Pescara il 10 e 11 settembre si svolgerà la quarta edizione dei Campionati del Mediterraneo riservati agli atleti U23 di 27 Nazioni.

Nel medagliere delle tre edizioni finora disputate (2014, 2016 e 2020) l’Italia è seconda con 60 medaglie contro le 64 della Francia.

L’Italia sarà rappresentata da 75 atleti, di cui cinque piemontesi.

La “veterana” è la biellese Veronica Crida dell’Atletica Brescia Met. S. Marco con quattro presenze in azzurro, che vanta nel lungo la misura di 6,33.Biellese anche Stefano Grendene dell’Atletica Riccardi convocato nella staffetta 4x400, due presenze in Nazionale.

Francesca Bianchi dell’Atletica Fossano è alla seconda convocazione in Nazionale, dopo gli Europei di Tallinn in cui aveva gareggiato nei 400 in 55’49”, sarà schierata sugli 800 grazie al titolo italiano conquistato in giugno e dove vanta un personale di 2’06”39 stabilito il 28 maggio nel terzo Meeting Internazionale di Lucca.

Reduci dalla prima convocazione in agosto a Cali in Colombia ai Mondiali U20 il novarese Federico Lorenzo Bruno dell’Athletic Club 96 Alperia nel triplo con un personale di 15,81 e il torinese Simone Bertelli della SAFAtletica Piemonte nell’asta con la misura di 5,35.