Corsa su strada: Elia Mattio e Adele Roatta tra gli azzurri convocati per l’Incontro internazionale under 20 di Oderzo

Il vicedirettore tecnico del settore giovanile Antonio Andreozzi ha comunicato la lista dei convocati per l’Incontro internazionale under 20 di corsa su strada in programma sabato 17 settembre a Oderzo (Treviso).

Per l’Italia sono stati selezionati 10 atleti di cui 5 uomini e 5 donne.

Il Trofeo Opitergium - European Road Race Under 20, rassegna di corsa su strada dedicata alle Nazionali giovanili europee, è giunta alla quinta edizione e prevede una gara di 10 km al maschile e di 5 km al femminile.

Nel team azzurro c’è il campione europeo U20 di corsa in montagna Elia Mattio e i freschi campioni italiani sulle strade di Castelfranco Veneto, Stefano Cecere e Greta Settino. Tra le donne anche Adele Roatta dell'Atletica S.Bernardo Mondovì.

Incontro internazionale U20 di corsa su strada Oderzo (Treviso), 17 settembre 2022

La squadra azzurra

UOMINI

Elia MATTIO ASD PODISTICA VALLE VARAITA

Andrea RIBATTI ALL TRI SPORTS ASD

Ismaele DEIDD AOLYMPIA VILLACIDRO

Stefano BENZONIATL. VALLE BREMBANA

Stefano CECEREATL. AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI

DONNE

Beatrice CASAGRANDE ATL. RIVIERA DEL BRENTA

Nicole COPPABRACCO ATLETICA

Melissa FRACASSINI ATL. ARCS CUS PERUGIA

Adele ROATTA ATL. MONDOVÌ-ACQUA S.BERNARDO

Greta SETTINO TOSCANA ATL. EMPOLI NISSAN