Racconigi Cycling Team: cinque atlete in gara al "Giro delle Marche in Rosa"

Una lunga trasferta attende il Racconigi Cycling Team, che il prossimo fine settimana sarà impegnato nell'edizione 2022 del “Giro delle Marche in Rosa”, competizione riservata alla categoria donne open articolata in tre giornate di gara.

Venerdì 9 settembre la città di Recanati (MC) accoglierà il prologo d'apertura, lungo 3000 metri. Sabato sarà la volta di Loreto (AN) con una frazione di 114 chilometri disegnati attorno alla frazione di Villa Musone, un passaggio da Recanati con la salita dell’Addolorata - Villaggio Fratesca ed il superamento di ben quattro insidiosi tratti di sterrato.

Domenica 11 settembre, infine, la città di Offida (AP) accoglierà la terza ed ultima prova della competizione voluta dall'A.S.D. Born to Win. 86,800 i chilometri totali di gara, caratterizzati da un doppio circuito cittadino davvero impegnativo dal punto di vista altimetrico.

La gloriosa maglia rosso-nera della formazione di patron Silvio Traversa e del team manager Claudio Vassallo sarà difesa dalle junior Benedetta Brafa, medaglia di bronzo al “Gran Premio Valle del Ticino” di Galliate (NO) e grande protagonista al “Campionato Italiano Donne Junior 2022” di Cherasco (CN), Irene Cagnazzo, in ottime condizioni di forma dopo il bronzo conquistato sabato scorso al “Giro della Lunigiana”, Matilde Ceriello, maglia azzurra nella passata edizione del “Campionato Europeo Donne Junior” di Trento, Camilla Marzanati, due volte campionessa italiana su Pista nello Scratch e nella Velocità a Squadre, ed Elisa Roccato, più volte in 'top ten' nella prima parte di stagione.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “GIRO DELLE MARCHE IN ROSA” RECANATI-OFFIDA:

- Benedetta Brafa (Junior II° Anno, 2 Novembre 2004)

- Irene Cagnazzo (Junior I° Anno, 5 Luglio 2005)

- Matilde Ceriello (Junior II° Anno, 21 Giugno 2004)

- Camilla Marzanati (Junior II° Anno, 29 Gennaio 2004)

- Elisa Roccato (Junior II° Anno, 2 Marzo 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

“GIRO DELLE MARCHE IN ROSA 2022”

- Venerdì 9 Settembre (I° PROVA): Prologo Individuale Recanati (Km 3)

- Sabato 10 Settembre (II° PROVA): Villa Musone-Villa Musone (Km 114)

- Domenica 11 Settembre (II° PROVA): Offida-Offida (Km 86,800)