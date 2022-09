Volley A3M. Per il Monge Gerbaudo Savigliano è tempo di allenamenti congiunti: s'inizia con Garlasco

Come ormai da tradizione, ma con alcune interessanti novità, torna anche quest’anno il ritiro pre-campionato del Monge-Gerbaudo Savigliano, che coinciderà con due giorni di grande volley al PalaMarenco.

Sabato 10 e domenica 11 settembre, infatti, i biancoblu allenati da coach Lorenzo Simeon ospiteranno due squadre di Serie A3 Credem Banca e una di Serie B, disputando alcuni allenamenti congiunti, per proseguire la preparazione in vista dell’inizio della regular season, fissato per il prossimo 9 ottobre.

Si parte sabato 10 alle ore 11, con il test tra Monge-Gerbaudo Savigliano e Volley Garlasco, avversaria di capitan Dutto e compagni nel Girone Bianco 2022/23. Quindi, alle ore 15, i pavesi se la vedranno con i Diavoli Rosa della Pallavolo Brugherio, altra compagine di Serie A3, prima dell’ultimo incrocio, tra i ragazzi di Simeon e i monzesi, che chiuderà la giornata.

Domenica 11 alle ore 15, invece, l’ultimo atto, con il Monge Gerbaudo Savigliano che sarà protagonista di un altro allenamento congiunto, questa volta contro la Pallavolo La Bollente Acqui Terme, ambiziosa compagine di Serie B che vanta tra le sue file anche l’esperto schiacciatore alessandrino Matteo Martino.

L’appuntamento è quindi per la mattina di sabato 10 settembre, presso il PalaMarenco di Savigliano, in Via Giovanni Giolitti 9. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il cronoprogramma degli allenamenti congiunti

Sabato 10 settembre

Ore 11: Monge-Gerbaudo Savigliano-Volley Garlasco

Ore 15: Diavoli Rosa-Volley Garlasco

A seguire: Monge-Gerbaudo Savigliano-Diavoli Rosa

Domenica 11 settembre

Ore 15: Monge-Gerbaudo Savigliano-Pallavolo La Bollente Acqui Terme