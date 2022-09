A Caraglio l'esposizione con vendita delle eccellenze 'Slow Food' piemontesi

Torino ospiterà dal 22 al 26 settembre nell’ex area industriale del parco Dora Terramadre Salone del Gusto, il programma prevede anche iniziative diffuse in tutto il territorio nazionale preliminari all’evento.



La Condotta Slow Food di Cuneo e le sue valli ha aderito al progetto “Aspettando Terramadre” con il mercato di presidi e comunità del territorio piemontese, esteso ad altre eccellenze delle vallate del cuneese.



L’evento si svolgerà al Bioparco Acquaviva in Frazione Bottonasco a Caraglio domenica 11 settembre con apertura al pubblico dalle ore 9 del mattino alle 19, l’ingresso gratuito solo per quel giorno. Il parco, di recente apertura, è un pregevole esempio di riconversione di un sito militare destinato un tempo a polveriera.



Il luogo, da anni non più utilizzato, comprende alcune palazzine, ora adibite a punto di ristorazione, a locali per eventi e per l’accoglienza, queste strutture erano inserite in una vasta area verde con vegetazione rimasta intatta negli anni mantenendo uno spiccato livello di biodiversità. Gli interventi realizzati dal Comune di Caraglio, in collaborazione e con il supporto di altri Enti del territorio, tra i quali la Lega Ambiente, hanno comportato l’adeguamento dell’area per l’accesso ai visitatori e la creazione di due bacini, di cui uno balneabile. Sono anche state collocate piante coltivate un tempo nel nostro territorio montano quali i grani antichi della valle Grana, ora nuovamente seminate in vallata, la cui farina viene utilizzata per la preparazione di pane e prodotti da forno.



In questo gradevole e rilassante ambiente verranno collocati gli espositori con il loro prodotti, sarà presente il presidio dell’aglio storico di Caraglio, l’Unione Montana valle Stura con il presidio dell’agnello sambucano, i formaggi di capra dell’azienda Bars Chabriers, i mieli, il presidio dei mieli di montagna con Lidia Agnello, la Comunità dei gradi della valle Grana con le loro tradizionali farine e i prodotti derivati, i prodotti di pasticceria dell’Atelier des Tartres. Altri espositori presenteranno prodotti trasformati, oltre a verdura e frutta fresca del periodo stagionale. Saranno presente anche Mauro vini di Dronero, con i suoi prodotti derivati dal recupero di antichi vitigni reimpiantati nei terreni prossimi all’alveo del fiume Maira e ora anche in siti soleggiati della valle Maira e il birrificio Kauss con le birre prodotte con i grani della valle Grana e il luppolo della val Maira.



In mattinata alle ora 10,30 si svolgerà il Laboratorio del Gusto, con l’abbinamento di 6 formaggi di alpe con mieli di montagna e la birra Kauss, la degustazione guidata prevede informazioni e testimonianze da parte di esperti dello Slow Food e di produttori (prenotazione al 338/7711317 costo 10 euro).



Nel corso della giornata sono anche previste visite guidate a gruppi con esperti di Legambiente.



Nell’ora di pranzo ci sarà la possibilità di degustare, presso il punto ristorazione, piatti con i prodotti Slow Food (taglieri di formaggi, bruschette e crema all’aglio di Caraglio) oltre a una proposta di menù con polenta di farina pignulet abbinata a spezzatino, salsiccia e crema di formaggi, dolce e vino al prezzo concordato di 15 euro.