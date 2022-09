Il re dei bicchieri per il vino Maximilian Riedel si è fidanzato a Barbaresco

Maximilian Riedel in uno scatto creativo (Foto pagina Facebook)

Il paese di Barbaresco dal 6 settembre è ancora più prezioso: qui il famoso imprenditore dei bicchieri del vino, Maximilian Riedel, ha voluto festeggiare una serata speciale, degustando un 2002 Domaine de la Romanee-Conti Echezeaux Grand Cru, prima di fare la proposta di fidanzamento alla sua compagna con un diamante Tiffany.

La notizia è nata da un indizio ben chiaro presente in un post della pagina Facebook dedicata all’imprenditore, dove, tra l’altro, nelle storie, si vede chiaramente come Maximilian abbia festeggiato con l’ottimo cibo dell’Osteria Campamac e con altri due eccellenti vini: un Barbaresco 1979 di Gaja e uno di Harlan Estate Napa Valley.



Così a queste perle si è aggiunta anche quella del paese di Barbaresco, scelto da Riedel per questo giorno, o meglio notte, speciale.



Settimana da ricordare per Riedel che, come testimoniato sempre su Facebook, si è poi spostato a Portofino, per altre emozioni all’insegna del Bel Paese e dei sentimenti.

Ricordiamo che Gaja è distributore del noto marchio di bicchieri nati tra il 1600 ed il 1700 grazie a Johann Christoph Riedel che era un commerciante di vetro nella Boemia. Il vetro ha sempre contraddistinto la famiglia Riedel che con Johann Leopold, inizia il suo impero nella produzione delle cristallerie. Secoli di successo fino all’XI generazione di cui Maximilian è il fulcro. Un uomo che con le sue intuizioni e la sua creatività, è CEO e presidente di Riedel Crystal dal 2013, e ideatore dei decanter e del rivoluzionario bicchiere in cristallo senza stelo “O”.