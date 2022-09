Bisalta Trail 2022, ecco come cambia la circolazione dei veicoli

Domenica 11 settembre si svolgerà la IV edizione del Bisalta Trail, manifestazione Uisp di trail running promossa da Asd Boves Run in collaborazione con il Comitato di Madonna dei Boschi, la pro loco di Sant’Anna e il Comune di Boves.

In occasione della manifestazione sono previste le seguenti limitazioni:

dalle ore 14,00 di sabato 10 settembre alle ore 06,00 di lunedì 12 settembre 2022 divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Italia per montaggio palco dal monumento ai Caduti da via F. Ferrari;

sabato 10 settembre dalle ore 14,00 alle ore alle 00,00 il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Italia nel tratto compreso tra le fioriere ed il monumento ai Caduti;

domenica 11 settembre 2022 dalle ore 06,00 alle ore 16,00:

a) divieto di sosta in piazza Garibaldi dal numero civico 27 al numero civico 52 (lato destro);

b) divieto di sosta e circolazione in piazza Italia dalle ore 00,00 alle ore 20,00 del 11 settembre nel tratto compreso tra le fioriere ed il monumento ai caduti;

Dalle ore 00.00 alle ore 20.00 del giorno domenica 11 settembre alle ore 2022 e comunque non prima della conclusione della manifestazione:

a) circolazione a senso unico in via Dr. Michele Risso da Piazza Italia verso via Don Olivero;

b) è vietata la sosta e la circolazione nelle seguenti vie: via Beppe Lerda, via F. Ferrari, via I. Vian e via T. Beraudo.