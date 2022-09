Bus Company: domani apertura straordinaria delle biglietterie

Data l’alta affluenza alle biglietterie per la richiesta di nuove tessere, il rinnovo degli abbonamenti e il Bonus Trasporti introdotto dal Ministero, Grandabus ha deciso di assecondare le esigenze degli utenti aprendo in via straordinaria i propri uffici anche al pomeriggio del sabato antecedente alla ripartenza delle scuole.



Pertanto, sabato 10 settembre, gli uffici di biglietteria operativi al pomeriggio saranno i seguenti:

- CUNEO - Via Carlo Pascal, 7 (Uffici Grandabus): orario continuato dalle

08.30 alle 17.30

- ALBA (Bus Company) - Piazza A.M. Dogliotti, 1/c: orario continuato dalle

08.30 alle 17.30

- SALUZZO (Bus Company) - Via Circonvallazione, 19: orario continuato

dalle 08.30 alle 17.30

- MONDOVÌ (Bus Company) - Via della Funicolare, 27: dalle 08.30 alle

12.30 e dalle 14.30 alle 17.00



Per chiunque voglia informarsi riguardo al Bonus Trasporti, inoltre, può trovare delucidazioni in merito al seguente indirizzo https://grandabus.it/bonus-trasporti/.