Cuneo, gli abitanti di piazza Boves denunciano: "Rifiuti abbandonati per giorni". L'assessore Demichelis: "Problema ricorrente"

Un biglietto da visita davvero poco edificante quello che si presenta agli occhi di residenti e turisti che ogni giorno transitano nella centrale Piazza Boves, in pieno centro storico a Cuneo. Sacchetti accatastati, scatole di cartone ai lati dei cassonetti, ma anche qualche rifiuto ingombrante in bella vista. A detta di alcuni abitanti della zona, questo quadretto sembra sia normalità.

“Abito in piazza Boves da due anni – ci segnala il signor Alberto Barale – ma quello dell’isola ecologica so che è un problema che si protrae da tempo. Lascio immaginare la quantità di odori e topi che provengono da quei cassoni”.

Il problema, secondo i residenti, non sarebbero solo i rifiuti conferiti fuori dai cassonetti: “La carta, l’umido, il vetro e la plastica vengono raccolti ognuno una volta la settimana e l’indifferenziata ha anche un passaggio in più – continua il signor Barale -. Il vero problema è rappresentato dallo scarico selvaggio di materiali ingombranti che dovrebbero essere conferiti in discarica. Accanto ai cassoni si trova di tutto: frigoriferi, materassi, divani, televisori etc”.

Una situazione che i residenti in passato hanno fatto presente all’amministrazione comunale, senza ottenere soluzione al problema: “Personalmente non ho ancora chiamato, ma so che altri residenti hanno fatto presente la situazione ad alcuni consiglieri comunali. Hanno detto di riferire a chi di dovere, ma alla fine non è stato preso nessun provvedimento. Le attività commerciali di ristorazione in piazza Boves sono aumentate, l’isola ecologica e la raccolta non sono minimamente adeguate. Ci è stato detto che occorreva scadesse l’appalto con la società attuale per poter potenziare il servizio”.

Cosa confermata dall'assessore all'Ambiente, Gianfranco Demichelis: "Purtroppo è un problema ricorrente, che con l'incremento delle attività si fa sentire di più. Contiamo di risolvere la questione con il rinnovo dell'appalto del Consorzio Ecologico Cuneese (nel 2023 N.d.R.), intanto cercheremo di fare qualche passaggio in più".

Nell’attesa che dal Comune s'intervenga, ricordiamo che i cittadini possono usufruire del servizio gratuito di ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti di uso domestico, quali appunto frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, materassi, stufe, armadi, ecc. tramite prenotazione del servizio chiamando il numero verde 800.654.300 oppure 0171.697062 da cellulare, indicando il tipo di materiale da ritirare e il luogo.

A quel punto l’incaricato fissa l’appuntamento ed il materiale da gettare può essere lasciato di fronte al proprio numero civico SOLO la sera prima del ritiro.

Per chi, invece, vuol agire autonomamente, a Cuneo sono attivi tre punti di raccolta ai quali i cittadini possono conferire i loro rifiuti ingombranti.

Il primo a Borgo San Dalmazzo, sulla via che porta alla discarica, un secondo a Borgo San Giuseppe, nei pressi del centro commerciale Grande Cuneo (ex Auchan) ed infine in via della Motorizzazione a Madonna dell’Olmo, nei pressi del centro commerciale Big Store.

Gli orari di apertura sono gli stessi per tutte le aree ecologiche: dal lunedì al sabato ore 8.30 – 12 e 14 – 18, mentre solo per l'area ecologica di Borgo San Dalmazzo (presso gli impianti consortili dell'ACSR) nel periodo novembre - marzo dal lunedì al sabato ore 8.30 - 13.00 e 14 - 17.