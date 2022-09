Cuneo, i capigruppo cercano 'la quadra' sulle commissioni: c'è tempo sino a lunedì

Proseguono i lavori di perfezionamento della prima 'consigliatura Manassero'. In questi giorni il presidente del consiglio comunale di Cuneo Marco Vernetti sta infatti definendo - assieme ai capigruppi delle varie formazioni politiche - la composizione delle commissioni consiliari permanenti (e, soprattutto, le nomine a presidente e vicepresidente).



Le commissioni consiliari permanenti saranno sette, sei presiedute da membri della maggioranza e una da membri della minoranza (in continuità con le passate amministrazioni). Ciascuna conterrà un totale di otto membri, di cui cinque provenienti dalla maggioranza e tre dalla minoranza, con un pari numero di 'consiglieri supplenti'.



"La definizione delle commissioni per quanto riguarda i temi da trattare in ciascuna nasce da un criterio di omogeneità delle materie e delle competenze degli assessori" ha sottolineato Vernetti.



Nello specifico saranno:

. Commissione I - Bilancio, tributi, economato, segreteria, affari generali e relazioni istituzionali, salute, sanità, coordinamento PNRR e fondi europei, Piano Periferie e Agenda Urbana, Infrastrutture tecnologiche e sottoservizi, Politiche di area vasta, Società partecipate

. Commissione II - Urbanistica, Piano strategico, Valorizzazione del Patrimonio

. Commissione III - Lavori pubblici, Strade, Trasporti, Anagrafe, Funebri, Presidio del territorio e decoro urbano, Quartiere e frazioni, innovazione, SED, Sportello del cittadono e semplificazione

. Commissione IV - Ambiente, Parco fluviale, Protezione civile, Verde pubblico, Mobilità, Città accessibile, Piste ciclabili

. Commissione VI - Cultura, Università, Pari opportunità, Politiche giovanili, Servizi educativi, scolastici e per la terza età, Politiche sociali, Famiglie, Volontariato, Sicurezza, Casa e abitare, Immigrazione e intercultura, Polizia locale, Personale

. Commissione VII - Statuto e regolamenti



Saranno votate ufficialmente (posto che i lavori procedano come previsto) nella serata di consiglio di martedì 13 settembre. Contestualmente, si punta anche all'elezione di presidenti e vicepresidenti, altrimenti si opterà per una covocazione unitaria delle commissioni nella giornate immediatamente successive; alle minoranze è previsto che vada la presidenza della VII^ e le vicepresidenze della I^, V^ e VI^.



Niente, però, sembrerebber ancora essere deciso. Nella serata di ieri (giovedì 8 settembre) Vernetti ha incontrato i capigruppo presentando la delibera sulle commissioni a eventuali modifiche. Alcune forze di minoranza avrebbero richiesto più tempo e, in accordo con il presidente del consiglio, avrebbero indicato la giornata di lunedì come limite massimo di tempo per poter poi procedere con la votazione palese in consiglio.