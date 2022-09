Cuneo, proseguono i lavori su corso Francia. Lunedì viale Angeli riapre alle auto dalle 7.30 alle 9

Stanno procedendo a ritmo serrato i lavori per la realizzazione della rotonda all'intersezione tra corso Francia e via Giordanengo, di fronte al campo d’atletica Walter Merlo.

Con la giornata di ieri, giovedì, sono terminati gli interventi di sbancamento, di risanamento delle aree terrose e di predisposizione dei vari sottoservizi (tubazioni di raccolte acque e caditoie, realizzazione di basamenti e pozzetti per i pali dell’illuminazione pubblica e relativi corrugati su isole spartitraffico).

Sempre ieri sono anche state effettuate le prove di piastra per verificare la portata del piano di posa della sovrastruttura stradale, al cui termine sono stati impostati i piani finali della strada, in modo da poter far partire, all’inizio della prossima settimana, i lavori per la posa del primo strato di asfalto.

Dal Comune di Cuneo si ricorda che, durante questa fase del cantiere, l’area di corso Francia compresa tra l’ingresso del campo d’atletica Walter Merlo (civ. 30) e l’ingresso carraio del complesso Pegaso (civ. 14/D) è totalmente interdetta al traffico veicolare.

In occasione della riapertura della scuola, il viale Angeli tornerà a essere aperto al transito veicolare nella fascia oraria dalle 7.30 alle 9, dal lunedì al venerdì.