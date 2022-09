Miroglio, domenica l’annuale festa patronale del Nome di Maria

La borgata di Miroglio di Frabosa Sottana festeggerà domenica 11 settembre la festa patronale del Nome di Maria.

I festeggiamenti prenderanno avvio, in forma intima e riservata nelle singole unità abitative dove, ciascuno di noi, farà memoria dei festeggiamenti trascorsi che riportano la nostra storia di Paese indietro nel tempo quando i residenti erano molto più numerosi e la località era sicuramente maggiormente vivace.

Le problematiche sanitarie dovute all’incidenza del virus SARS-CoV2 che ancora ci affliggono sebbene in misura maggiormente lieve rispetto agli anni precedenti, continua a condizionarci in molte delle iniziative collegiali e di fraternità che tradizionalmente ci permettono di affrontare comunitariamente il contesto giuridico nel quale qualsiasi iniziativa si va a collocare.

L’altare maggiore della Chiesa parrocchiale di Miroglio dedicata a San Biagio, Vescovo di Sebaste, è stato allestito a festa e abbellito con il prezioso paliotto realizzato in raso, dedicato a Maria; questa tipologia di allestimento veniva utilizzata già a partire dal tardo medioevo e aveva la finalità di impreziosire le strutture a vista degli altari spesso molto essenziali e privi di elementi di valore.

Queste decorazioni ebbero la consacrazione definitiva quando si trasformarono in realizzazioni marmoree, in legno scolpito, o all’inserimento di lamine sbalzate di metalli preziosi e tessuti riccamente ricamati.

Auspicando che la giornata sia illuminata da un ancora caldo sole settembrino e possa essere pienamente goduta dai presenti, i festeggiamenti per la festa patronale avranno concreto avvio domenica mattina con la celebrazione della santa Messa solenne che verrà officiata nel consueto orario, per dare modo ai presenti di partecipare alla successiva processione per le vie del Paese e raggiungere, come avviene di consueto, la Cappella campestre dedicata all’Annunciazione collocata all’estremità opposta del Paese, senza rallentare i ritmi di preparazione del pasto per coloro che pranzeranno in famiglia; lì è consuetudine sostare brevemente per ascoltare una breve riflessione del sacerdote che ha officiato il rito.

Quest’anno, per motivi tecnici, la processione con l’artistica statua in gesso di Maria Ausiliatrice che tradizionalmente vene trasportata solennemente a spalla dai parrocchiani, non potrà avere luogo e, in sua sostituzione, come manifestazione esterna di transito della Madonna per il Paese, verrà utilizzato uno stendardo (insegna costituita da un drappo rettangolare dipinto o ricamato, disteso sul pennone attaccato a un'asta verticale, detto anche gonfalone, in passato fu insegna di Comuni, della Chiesa e di diverse confraternite religiose; g.c. da privato) con l’effigie di Maria santissima.

All’animazione della liturgia concorreranno la cantoria parrocchiale e il Gruppo dei Menhir che alterneranno i loro canti e le invocazioni guidate dal reverendo Parroco.

L’Associazione San Biagio auspica una adeguata partecipazione della popolazione che potrà apprezzare, in borgata Ponte, il pregevole pilone dell'Annunciazione restaurato nel periodo 2010-2011 ed edificato presumibilmente nel XVIII° secolo.

Risanata nella struttura muraria con il concorso volontario dei soci dell’Associazione San Biagio, anche la parte pittorica è stata raffrescata dall’artista mirogliese GianMarco Ponzo; sono presenti, oltre a Maria che riceve l’annuncio della prossima maternità, le raffigurazioni dell’Angelo annunziante, della Colomba che rappresenta lo Spirito Santo e le immagini di San Rocco e di San Grato entrambe figure di particolare significato per la popolazione della Valle.

L’antica cappella è stata ufficialmente restituita alla venerazione della popolazione il 9 settembre 2012 con la solenne benedizione del Reverendo Don Beppe Bongiovanni, Cancelliere della Curia monregalese; la Cappella campestre è tornata oggi ai suoi antichi riti che, nel giorno della festa patronale del Paese del Nome di Maria, viene raggiunta dalla tradizionale processione per le vie del Paese, per sostarvi il tempo di una preghiera e di un breve pensiero religioso formulato dal Celebrante, tornando alla Parrocchiale dopo aver completato il percorso delle vie del Paese vecchio.

Il percorso processionale si concluderà presso l’edificio sacro dove verrà impartita la benedizione alla statua dell’Immacolata dopo il ripristino della mano destra oggetto di un gesto vandalico nei mesi primaverili, e a tutti i presenti per la conclusione del rito.

La mattinata si concluderà con un momento di familiare convivialità che prevede l’offerta di un piccolo aperitivo offerto dall’Associazione San Biagio.