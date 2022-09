Inaugurata a San Rocco Castagnaretta la 93^ Sagra di San Sereno, dedicata a Michele e Maddalena Cometto [FOTO]

Su il sipario sulla 93^ Sagra di San Sereno a San Rocco Castagnaretta, dedicata a Michele e Maddalena Cometto, coltivatori e agricoltori cuneesi.

Questa sera, alle 20, si è tenuta l'inaugurazione della tradizionale mostra regionale ortofrutticola, che omaggia il santo protettore diortolani e giardinieri, alla presenza delle autorità che ritorna dopo lo stop imposto dalla pandemia.

A portare il saluto della città di Cuneo, la sindaca Patrizia Manassero: "San Sereno ci mancava e ringrazio il comitato per averci riportato qui. - ha spiegato - "È un segnale di ottimismo e ripresa ed è questa mostra ortofrutticola e questo prodotto sono motivo di orgoglio e di grande soddisfazione".

"93 edizioni è un numero importantissimo - ha aggiunto il vice sindaco Luca Serale - anche se stiamo attraversando un momento difficilissimo eventi così dimostrano che le nostre eccellenze riescono comunque a rimanere un punto fermo ed importante".

Tra le autorità intervenute all'inaugurazione anche il consigliere provinciale Vincenzo Pellegrino e il vice presidente di Fondazione CRC Enrico Collidà, i rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura e Cia Cuneo. Presenti alla serata l'on. Monica Ciaburro, la deputata Chiara Gribaudo e il Senatore Mino Taricco.

La serata proseguirà con il rinfresco della pizzeria Petit Papillon e Baladin, a seguire, alle 22.30, la notte si animerà con le note di Radio Number one.

IL PROGRAMMA

Sabato 10 settembre dalle 15.30 la cooperativa Proposta 80 presenta il ludobus e i giochi di una volta.

Dalle 18 tocca al ritrovo statico di auto storiche sportive e custom Volkswagen aircooled nel San Roc custom vintage car show. Alle 19 ritorna il banco di beneficenza, segue la messa alle 20.30 con la processione fiaccolata e il concerto della banda Duccio Galimberti.

Dalle 22.00 si balla con i Divina band. Domenica 11 si inizia con la Messa alle 10.30, mentre parte il 3° raduno nazionale “Vespa on the roc” a cura del Vespa club Cuneo. Dalle 15.30 si potrà sperimentare l’arte circense nel piazzale di fronte alla chiesa, cui seguirà lo spettacolo a cura di “Fuma che ‘nduma”.

Nel pomeriggio ci saranno i balli country della scuola di ballo Old Wild West mentre Tarci e i suoi amici animeranno musicalmente le strade del paese. Dalle 16, in via Aisone, sarà la vota del gruppo musicale degli Ciansunier che dalle 17.30 animeranno prima della tradizionale Polenta, bagna, sautisa, cotechin en bicer ed vin. Alle 21.30 il grande concerto dei Trelilu “Lilumania”, davanti alle scuole.

Lunedì 12 settembre iniziano i tornei di volley misto senior, la gara a scopa all’asso (Al Cin Cin alle 20.30).

Non solo festa, ma anche momenti di riflessione e coesione sociale: venerdì 16 settembre alle 20.45 al centro don Marro si presenterà la storia del progetto sociale di cooperativa sportiva del centro storico Lebowski di Firenze. Sabato 17 settembre si inzia con il torneo misto di volley junior, cui seguirà la partita amichevole San Rocco 85 contro con il centro storico Lebowski, alle 20 chiude la serata la cena con carne alla brace.

Domenica 18 ci sarà il torneo di calcio misto junior, con le finali del torneo di volley con festa e cena finale. Venerdì 14 ottobre si conclude la sagra con la cena al centro don Marro.