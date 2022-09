Scuola, conto alla rovescia per la prima campanella: per le famiglie una spesa di almeno cento euro (libri esclusi)

Questione di giorni, questione di ore, poi tornerà a suonare la prima campanella e ripartirà la scuola anche per i ragazzi di Torino e provincia. Un avvio lento, come al solito, tra orari provvisori e motore che salirà man mano di giri. Ma quello a cui non si sfugge è la spesa per la cancelleria.

Abbiamo provato a fare un giro nei diversi punti vendita e - pur con tutti i limiti di una stima non esaustiva - emerge che per ogni bambino, le famiglie dovranno spendere circa cento euro per presentarlo ai nastri di partenza con la dotazione minima completa.



I prezzi variano da punto vendita a punto vendita, da catena di supermercato a catena di supermercato, ma soprattutto a seconda della marca e del modello che si vuole portare a casa. Con la particolarità del diario, spesso distribuito dagli stessi istituti scolastici dietro pagamento di un bollettino e quindi uguale per tutti i ragazzi.

Dallo zaino al diario, passando per matite e pennarelli

In un supermercato di fascia medio alta, per fare un esempio, si può comprare un astuccio partendo da 8 euro (ma quelli a busta, senza dotazione), con prezzi che salgono fino a un massimo di 33 euro con quelli multi cerniera, contenenti già la cancelleria di base. Molto ampia la variabilità sui diari: quelli legati a personaggi e marche famose (impazzano gli Youtuber, manco a dirlo) arrivano intorno ai 15 euro, ma ce ne sono di meno "griffati" che permettono di cavarsela con 6 euro. E ancora: un quaderno ad anelli si trova a 5 euro, i ricambi a 2.90, mentre i quaderni si possono prendere a pacchi multipli per un totale di 4,5 euro. La confezione di pennarelli costa circa 7 euro, le matite 10. Per un album da disegno si spendono 6 euro e mezzo, per la cartellina da disegno si oscilla tra i 9 e i 13 euro. Infine gli zaini: anche qui, come per i diari, il ventaglio è ampio e dipende dalla marca. Si arriva a 109 euro, ma ce la si può cavare anche con meno di 40.