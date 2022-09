Vendemmia 2022: la Camera di Commercio prosegue la rilevazione dei prezzi delle uve DOC e DOCG

Anche quest’anno l’Ente camerale sta rilevando i prezzi delle uve, che sono definiti sulla base di documenti contrattuali per ciascuna tipologia di uva a denominazione. Le imprese rappresentative della filiera sono coinvolte dalla Camera di commercio e dalle Associazioni di categoria. E’ richiesta la massima collaborazione da parte delle imprese, premessa indispensabile per consentire all’ufficio Statistica di disporre di un adeguato numero di contratti su cui determinare prezzi che siano rappresentativi del reale andamento del mercato.



"La nostra provincia si distingue a livello nazionale e internazionale per il livello di assoluta eccellenza della produzione vitivinicola. La legge attribuisce all'Ente camerale il compito di rilevare i prezzi delle uve - sottolinea il presidente Mauro Gola - e la Camera di commercio di Cuneo lo fa coerentemente con i criteri stabiliti da Unioncamere nazionale in modo da fornire un quadro che fotografi correttamente l'evoluzione del mercato del comparto vitivinicolo".



Ad oggi, secondo il parere del Presidente del Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri: “L’andamento climatico è stato assolutamente straordinario ma le uve sono sane e il carico produttivo è sorprendentemente nella norma, malgrado la siccità”.



I prezzi risultanti dai documenti contrattuali inviati all’indirizzo protocollo@cn.legalmail.camcom.it saranno pubblicati ufficialmente sui listini camerali nel mese di novembre e poi inseriti nel paniere redatto dall’Istat, preso a riferimento da Eurostat per la determinazione delle politiche comunitarie.



“Invitiamo tutti gli operatori della filiera vitivinicola a collaborare con l’Ente camerale, trasmettendo tutti i documenti contrattuali riferiti alla campagna vendemmiale 2022 – sottolinea il Segretario Generale Patrizia Mellano – . Partecipare alla rilevazione è per i produttori, i trasformatori e in generale per chi compravende le uve doc e docg la miglior garanzia di veder pubblicati prezzi rappresentativi di quelle che sono oggi le reali dinamiche del mercato”.