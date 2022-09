Addio all'avvocato Guido Devalle, è stato il più giovane sindaco eletto a Carrù

Era stato eletto sindaco del comune di Carrù all'età di 29 anni, rimanendo, fino ad oggi il più giovane primo cittadino alla guida del paese.

Guido Devalle, avvocato, si è spento all'età di 81 anni, fu sindaco dal 1970 e al 1995.

"Con grande dolore ho appreso la notizia della sua scomparsa - lo ricorda il sindaco Nicola Schellino - Guido è stato il sindaco più giovane nonché il più longevo (è stato in carica ininterrottamente per 25 anni) della storia di Carrù: l'impegno dedicato in favore del nostro paese gli ha permesso di divenire un punto di riferimento per diverse generazioni tanto da lasciare una significativa impronta nella memoria locale.