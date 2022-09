Soccorso Alpino impegnato sulla Via del Sale per un ciclista colto da malore

Tre interventi del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso oggi in provincia di Cuneo. Il primo, in tarda mattinata, lungo la strada della Via del Sale, comune di Briga Alta, per un biker che ha accusato un malore nei pressi del parcheggio della Capanna Morgantini. Ha chiesto aiuto a un motociclista che ha raggiunto il rifugio Don Barbera e da lì ha effettuato la chiamata di emergenza. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza che ha recuperato l'uomo e lo ha ricoverato in ospedale con un codice verde.

Il secondo intervento nel primo pomeriggio, a valle del Rifugio Questa, per un escursionista con un malore che, anche in questo caso, è stato ricuperato dall'elisoccorso con un codice verde.

Il terzo intervento, purtroppo, è stato per un incidente mortale, avvenuto a Vinadio, dove è deceduta una giovane donna di nazionalità francese.