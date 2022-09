"Volevo solo essere lasciata in pace": condannato per stalking l'ex fidanzato

si è concluso al tribunale di Cuneo il procedimento penale per stalking a carico di un 28enne di Carmagnola, R.V., accusato dalla ex fidanzata di Borgo San Dalmazzo di averla perseguitata per mesi.

Messaggi, appostamenti sotto casa, inseguimenti in auto e falsi profili social creati per contattare la ragazza, che lo aveva ‘bloccato’: sono alcune delle condotte contestate all’imputato, che, nel 2021, aveva subito un aggravamento della misura cautelare agli arresti domiciliari a causa della violazione della precedente, il divieto di avvicinamento. “Un accanimento psicologico esasperato” - così il p.m. Carla Longo ha definito l’atteggiamento del giovane, per cui ha chiesto una condanna a due anni e sei mesi di reclusione.

Nel corso delle udienze, la giovane aveva ricostruito la vicenda: "Nessuna violenza e nessuna minaccia. Per lui ero un mero oggetto. Mi diceva che era sicuro dei suoi sentimenti e che contava solo questo, se avevo problemi avrei dovuto risolverli da sola". Uno degli episodi portati all’attenzione del giudice era accaduto durante il lockdown, mentre la giovane stava seguendo le lezioni universitarie online a casa. Quella mattina il ragazzo si era attaccato al citofono dell’abitazione. “In un’altra occasione - ha proseguito la vittima - si era scattato una fotografia nel mio giardino. Dopo aver scavalcato la recinzione aveva iniziato a tirare alcuni sassolini contro la mia finestra per attirare la mia attenzione. Poi, un’altra volta mi chiese di scendere di casa, mi alzò di peso per farmi salire sul furgone. Volevo solo essere lasciata in pace”.

“Sentivo di essere odiato per cose che non avevo fatto – si era giustificato l’imputato davanti al giudice-. Questo mi faceva stare malissimo”. Dunque, secondo la tesi difensiva del 28enne, “si può imputare a R.V. di aver esagerato con i messaggi, ma questa pressione non ha mai generato timore nella giovane. Non c’è mai stata l’intenzione da parte dell’imputato di lederla né moralmente né fisicamente”.

Il giudice ha condannato il ragazzo a un anno e quattro mesi di reclusione, sostituendo gli arresti domiciliari con il divieto di avvicinamento e di accesso a Borgo San Dalmazzo fino al marzo prossimo.