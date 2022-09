Il momento giusto per andare a informarsi sull' apparecchio Invisibile è quello nel quale si scopre magari grazie al passaparola e cioè a persone care che lo hanno sperimentato che si tratta di uno strumento che può essere risolutivo per chi ha il problema dei denti che non sono allineati perché in questo modo si possono cominciare a superare delle paure attraverso l'ultima esperienza di una persona di fiducia.

Arrivati a questo punto ci si può informare presso un esperto del settore il quale ci darà tutte le informazioni che servono per quanto riguarda questo apparecchio che può diventare uno strumento fondamentale per quel che riguarda il sorriso della persona perché così come possiamo intuire facilmente dal nome si tratta di un apparecchio che non è visibile a occhio nudo, tranne che non ci si avvicina a pochissimi centimetri di distanza dal sorriso di chi lo sta indossando.

Tutto questo è possibile per il fatto che questo apparecchio viene costruito con dei materiali che sono completamente trasparenti oppure che hanno comunque lo stesso colore della dentatura naturale.

Questo significa che nel momento in cui lo indossiamo possiamo sorridere senza temere che la sua presenza venga minimamente notata e questa è una cosa molto positiva che può aiutare a superare delle remore.

Altro vantaggio veramente non trascurabile è legato al fatto che si trattano apparecchi mobili che possiamo togliere in qualunque momento, anche se questo non vuol dire che dobbiamo fare sempre perché proprio il senso del suo lavoro è quello di tenerlo il più possibile, però in alcuni momenti particolari come per esempio quando dobbiamo mangiare quando facciamo qualcosa che riteniamo pericolosa è possibile toglierlo momentaneamente anche se gli esperti suggeriscono, infatti alcune persone lo fanno, di utilizzare anche l'apparecchio in orario notturno.

In ogni caso sono tutti i particolari che puoi chiedere al dentista il professionista in questione anche perché c'è bisogno di fare delle analisi e delle valutazioni molto profonde perché è chiaro che ogni persona ha una bocca diversa ed elementi diversi e quindi per correggere i problemi bisogna trovare una strategia personalizzata.

Perché è importante avere i denti allineati

Come dicevamo uno dei più grandi vantaggi che offre questo tipo di apparecchio è quello di avere di nuovo i denti allineati e soprattutto di correggere la chiusura della bocca perché, il fatto di avere un arcata dentale superiore o inferiore non allineata, può essere indice di un problema sul quale bisogna intervenire in fretta.

A proposito di allineamento molte persone si chiedono cos'è una malocclusione o soprattutto da cosa è causata e possiamo dire che viene causata dell'arcata superiore che non risulta allineata in maniera corretta con quello inferiore.

E questo vuol dire nello specifico che nel momento in cui si chiude la bocca e denti sbattono tra di loro in maniera scorretta andando a danneggiare soprattutto in alcuni casi si possono anche scheggiare per via delle continue e ripetute botte si ha quando si sta dormendo che durante la masticazione.