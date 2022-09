Auto economiche 2022: ecco i nostri consigli

Se hai scelto di cambiare auto nel 2022 ma non hai disponibilità economiche illimitate o in generale preferisci optare per un’auto economica sappi che sei nel posto giusto perché abbiamo realizzato un listino auto ricco delle vetture nuove più economiche del 2022.

Le auto che abbiamo scelto per voi hanno un prezzo che oscilla tra i 10.000 e i 15.500 euro e sono tutte un vero e proprio affare per chi deve cambiare la propria auto, comprare la prima auto al proprio figlio o in generale per sé.

Il prezzo potrebbe parzialmente stupirvi, soprattutto perché c’è stato un tempo in cui le auto economiche avevano un prezzo inferiore ai 10.000 euro, ma la realtà è un’altra.

Oggi, infatti, anche le auto economiche costano un po’ di più perché offrono molto di più: airbag multipli, frenata di emergenza automatica, motori moderni.

La lista: le prime tre

Il nostro listino delle auto economiche 2022 non può non partire dalla regina: la Dacia Sandero.

La Dacia Sandero è la regina delle auto economiche già da qualche anno e anche nel 2022 mantiene il suo posto grazie alle sue caratteristiche.

Si tratta di un’auto robusta, spaziosa, essenziale già nei due modelli che l’hanno preceduta, ma quest’anno Sandero, oltre a queste caratteristiche, è caratterizzata da un aspetto ed un’estetica ancora più curata in grado di incontrare anche il gusto degli acquirenti.

La Dacia Sandero, rispetto alle altre marche di auto, è più curata, silenziosa e meglio assemblata, riuscendo a competere con tutte le rivali presenti sul mercato.

La seconda auto della nostra lista è la KIA Picanto, una vettura piccola in grado di stupire per le sue qualità e le sue finiture. L’auto è spaziosa all’interno e consuma davvero poco, per chi desidera anche la radio ed il quinto posto posteriore consigliamo di aggiungere 600 euro per avere tutto quello che serve, per un totale di 12.950 euro.

Al terzo posto troviamo la Mahindra KUV100, un’auto sconosciuta ai più, le cui dimensioni sono quelle di una FIAT Panda proposta però in versione mini-SUV. Si tratta di un’auto adatta alla città, ma non ai lunghi viaggi, è robusta, assorbe le buche e permette una guida tranquilla, ricca di accessori quali bluetooth e climatizzatore, il tutto a soli 12.930 euro.

FIAT Panda: la più venduta da oltre 40 anni

Nonostante non sia sul podio del nostro listino delle auto più economiche 2022, la Fiat Panda merita un discorso a parte in quanto regina del mercato italiano.

Negli ultimi tempi il suo prezzo si è alzato notevolmente, parliamo infatti di 14.300 euro, ma nonostante questo continua ad essere l’auto più venduta d’Italia.

La Panda è tradizione, è guida semplice anche per chi non si sente sicuro alla guida o è un neopatentato.

Lo spazio non manca e la manutenzione è davvero accessibile sia in termini di costi che di pezzi di ricambio, vista l’ampia diffusione dell’auto in questione.

A chi desidera risparmiare su bollo e assicurazione consigliamo la 1.0 Hybrid che consuma poco ed è discretamente vivace.