King Kong Work è la scelta per chi desidera abbigliamento aziendale personalizzato con assistenza qualificata

L’abbigliamento aziendale è una necessità imposta dalle misure di sicurezza e dalle opportunità di rafforzare l’identità e riconoscibilità del proprio brand. King Kong Work fornisce soluzioni di abbigliamento personalizzato per il mondo delle aziende, presentando un’assistenza qualificata, rapidi tempi di consegna e affidabilità anche in collaborazioni di lungo termine.

Le prerogative della proposta sono raccolte in un’esperienza di acquisto online su www.kingkongwork.com. Il web è sinonimo di comodità e semplicità, a cui va ad aggiungersi la serenità dell’applicazione della politica “soddisfatto o rimborsato” in relazione a ogni ordine.

Le consegne sono rapide: avvengono in 24/48 ore, mentre per gli ordini con personalizzazione la consegna avviene in sette giorni. Per fornire la soluzione migliore per le richieste del cliente, sono stati inseriti all’interno del catalogo (costantemente aggiornato) oltre 130.000 prodotti.

L’assistenza tecnica permette all’utente di ricevere informazioni, specifiche tecniche e commerciali su qualsiasi articolo. In relazione alle varie tipologie di capi di abbigliamento si può procedere con la personalizzazione con il proprio logo, inclusi quelli con sfumature o con molti colori.

King Kong Work è distributore di oltre 100 brand italiani ed internazionali di antinfortunistica ed abbigliamento da lavoro. Viene definito un rapporto diretto con il cliente, che nella larga maggioranza dei casi diviene una collaborazione a lungo termine.

L’alto livello di specializzazione nei capi da lavoro permette al cliente di trovare, ad esempio, abbigliamento classico (tra cui gilet da lavoro), ad alta visibilità, multinorma, ingnifugo, senza per questo escludere divise per hotel e ristoranti. È stato implementato un completo catalogo di materiale antinfortunistico, quali guanti da lavoro e scarpe antinfortunistiche.

L’impegno operativo è basato su valori chiari e fondamentali per la soddisfazione dell’acquirente: serietà, velocità, cura del cliente. È ciò che ha portato migliaia di aziende nell’intero territorio europeo a scegliere King Kong Work, quali ad esempio Esercito, Moby ed Enel.

Come scoprire gli altri vantaggi di un abbigliamento aziendale personalizzato in tempi rapidi? Approfitta della professionalità di King Kong Work con www.kingkongwork.com.