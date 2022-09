Promozione Turistica Territoriale, Alta formazione IFTS: iscrizioni aperte

E' già possibile candidarsi alla nuova edizione del percorso IFTS Promotore Turistico, il progetto di alta formazione turistica di Apro Formazione e Alba Accademia Alberghiera in collaborazione con Università del Piemonte Orientale , Istituto Velso Mucci , Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero , Ceretto , Fontanafredda , V.I.C. Tour Operator, Wellcome.

Il corso è gratuito per diplomati e laureati, dura 800 ore ed è finalizzato a creare professionisti nel campo della progettazione turistica e della valorizzazione territoriale. Nel contesto di Langhe, Monferrato e Roero il Promotore Turistico è una figura poliedrica di grande potenzialità, in grado di costruire e promuovere prodotti e servizi turistici di qualità, capace di comunicare e valorizzare in modo sostenibile e innovativo le eccellenze locali, l'enogastronomia, i beni culturali, l'ambiente e il paesaggio con attenzione al turismo digitale e al turismo esperienziale, sempre più personalizzato e olistico. ­ ­ ­ ­

Gli sbocchi lavorativi naturali di questo percorso includono spaziano dalle professioni del turismo, dell'accoglienza e della ricezione alberghiera al project management a tutto tondo in contatto con gli enti e le associazioni culturali che tutelano, valorizzano e diffondono il patrimonio culturale e naturalistico del territorio, fino alle imprese agroalimentari e ai produttori vitivinicoli come food & wine sales manager.

Il corso accoglie circa 25 partecipanti con inizio delle lezioni previsto per inizio autunno. C'è tempo fino al 23 settembre per iscriversi. Per poter accedere al corso sarà necessario sostenere una selezione che valuterà le competenze trasversali, linguistiche e digitali e un colloquio motivazionale. Perché frequentare un IFTS?Il percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore ha una durata complessiva di 800 ore, di cui 400 riservate allo stage nelle realtà del settore e consentono di rafforzare e sviluppare le competenze culturali, specialistiche e tecniche previste dalla figura professionale del promotore turistico.

In particolare, il periodo di training individuale in azienda consente di conoscere e padroneggiare le dinamiche, i processi e le potenzialità di innovazione del mercato, su scala nazionale e internazionale.

E' possibile partecipare al corso anche se assunti con la modalità dell'apprendistato in Alta Formazione, in quanto il percorso è accreditato presso la Regione Piemonte. La rete territoriale di Alba Accademia Alberghiera Partner e stakeholder del territorio collaborano con Apro Formazione per progettare il percorso formativo e creare opportunità di inserimento lavorativo degli allievi, amplificandone le potenzialità professionali.

Collaborano con noi Università del Piemonte Orientale, Istituto Velso Mucci, Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, Ceretto, Fontanafredda, V.I.C. Tour Operator, Wellcom.