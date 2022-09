Vacanze in famiglia: consigli per partire sereni

Quando si tratta di organizzare viaggi in famiglia, tra la scelta di visitare una città piuttosto che di soggiornare in montagna, occorre sempre assicurarsi di aver pianificato tutto per bene. È questo il modo per esser certi di poter condividere emozioni indimenticabili, tutti insieme, ma sempre che il viaggio sia su misura per il divertimento di grandi e piccini. I figli piccoli, ad esempio, necessitano di avere tempo e spazio per poter svolgere attività ricreative ma anche i genitori hanno bisogno di relax. Quindi, che si decide per una struttura recettiva all inclusive, assicuratevi di prenotare villaggi affidabili, per vivere una esperienza unica.

Quindi è utile accertarsi che il viaggio includa parchi di divertimento all’aria aperta o aree gioco attrezzate per i bambini ma anche occasioni di svago se si hanno figli adolescenti, in modo che possano essere coinvolti in momenti di aggregazione giusti per la loro età.

Gioco e tranquillità

In tal senso, sarà piacevole soggiornare laddove esistano luoghi di intrattenimento, per i giovani che amano ballare e fare nuove conoscenze o darsi appuntamento dopo essersi conosciuti in spiaggia. In un villaggio turistico, dove ci si diverte con momenti di aggregazione adeguati ad ogni età, quest’offerta è particolarmente variegata.

La bellezza di condividere con i propri cari la scoperta di nuove terre e culture e godere di una vacanza insieme è sempre qualcosa di indimenticabile; insieme a uno strappo alla routine che concede sia la libertà individuale che la normalità di ritrovarsi senza stress, magari a cena, dopo una giornata trascorsa in maniera differente.

Scelte adatte a tutte le età

Immaginate, ad esempio, di recarvi, con la vostra famiglia, a Rovaniemi, in Finlandia. Mentre l’attenzione dei genitori sarà catturata dal fascino del Grande Circolo Polare Artico, i ragazzi saranno felici di scorrazzare sulle motoslitte ed i piccoli di famiglia sgraneranno gli occhioni al Santa Claus Village, fino a farci credere che Babbo Natale esiste davvero. Non è facile far contenti tutti ma più saranno felici i giovani e più sarà facile per gli adulti rilassarsi e riscoprire, perché no, il proprio lato giocoso.

Amate invece le coste italiane? La Riviera Adriatica piace da 0 a 100 anni. I parchi tematici, le animazioni che piacciono agli junior, la movida per i ventenni ma le atmosfere felliniane verranno più apprezzate dagli “anta” di casa.

Isole e crociere sono altresì in grado di mettere d’accordo tutti così come tante città “family friendly”, da Parigi (Disneyland) a Londra (herry Potter) o Amsterdam che è una perfetta città per ragazzi.

Decidiamo insieme

Per gli adolescenti la vacanza è amicizia e ricerca di emozioni mentre per gli adulti contano di più la bellezza dei luoghi e la tranquillità. Meglio allora stabilire insieme dove andare, senza imposizioni, per non ritrovarsi con dei musi imbronciati! Qualunque sia la vostra destinazione per una vacanza in famiglia, fate sì che sia ben valutata per permettervi di partire spensierati.

Il consiglio allora è quello di rivolgersi ad esperti del settore, che potranno suggerirvi alternative e proporvi quanto esattamente combacia con quanto state cercando, così da tener fede anche al vostro budget, trovando il miglior rapporto qualità-prezzo.