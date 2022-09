A Chiusa Pesio le celebrazioni per i 38 anni della fondazione del gruppo CRI di Peveragno

Tutto pronto a Chiusa di Pesio per la celebrazione dei 38 anni dalla fondazione del corpo CRI di Peveragno.

Appuntamento per domenica 18 settembre, con ritrovo dalle 9 alle 9.30 in piazza Cavour. Poi, messa nella parrocchia di Sant'Antonino in piazza Oreglia alle 10.30, quindi benedizione dei due nuovi mezzi in forze al corpo per le 11.30. Alle 12.15 si terranno le premiazioni dei volontari benemeriti (con cinque, dieci, quindi, venti, venticinque, trenta o trentacinque anni di servizio) sotto il 'pellerino' di piazza Cavour.

Si terranno poi i discorsi istituzionali e il pranzo presso il ristorante 'Cannon d'Oro'.