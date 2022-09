Al Paulaner Oktoberfest Cuneo 2022 arriva una ruota panoramica alta 35 metri

Sarà una ruota panoramica alta 35 metri a svettare sui padiglioni del Paulaner Oktoberfest Cuneo 2022, in programma dal 28 settembre al 10 ottobre presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione, 1 nella frazione di San Rocco Castagnaretta).



Si inizia mercoledì 28 settembre con la grande parata inaugurale che partirà da piazza Galimberti e arriverà trionfante in piazza Europa, con tanto di accompagnamento musicale bavarese e la presenza del più antico carro Paulaner, utilizzato a Monaco di Baviera già nel 1908. I noti trenini accompagneranno poi i partecipanti ai padiglioni di San Rocco Castagnaretta per dare il via ai festeggiamenti, in attesa del grande spettacolo pirotecnico d’apertura previsto per le ore 22.



A fianco della ruota panoramica ci sarà il luna park che prevede anche quest’anno il “Family day” con attrazioni a metà prezzo per le famiglie in alcune fasce orarie del sabato e della domenica. Riconfermata anche la tradizionale Santa Messa all’aperto, in programma domenica 2 ottobre alle ore 10,30 nell’area tra il padiglione e il luna park.



“I tredici giorni del Paulaner Oktoberfest Cuneo cominceranno con la tradizionale parata, accompagnata dallo storico carro commissionato nel 1908 da Paulaner ad un artigiano locale, per essere utilizzato alla parata dell’Oktoberfest dello stesso anno – spiegano gli organizzatori della Sidevents - . Nella stessa serata stiamo lavorando per proporre l’immancabile grande spettacolo piromusicale con affascinanti giochi di luce ed effetti sonori per iniziare la festa al meglio. Il parco divertimenti, che dal lunedì al venerdì sarà aperto a partire dalle ore 15 mentre il sabato e la domenica dalle 11, offrirà moltissime attrazioni per grandi e piccini: dalla giostra dei cavalli, alle catene, agli autoscontri, alle giostre adrenaliniche, alla casa degli specchi e ai tappeti elastici. La ruota panoramica sarà ancora più alta di quella delle edizioni precedenti, arrivando a 35 metri di altezza, unica nel suo genere per altezza e illuminazione completa. Anche quest’anno abbiamo deciso di ridurre il costo delle attrazioni del luna park durante le giornate di sabato e domenica, dimezzando il prezzo dei biglietti delle attrazioni, dalle ore 11 alle 13, al fine di favorire la presenza delle famiglie e dei bambini all’evento attraverso un doppio 'Family day'”.