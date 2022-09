All'auditorium Borelli di Boves riprendono gli appuntamenti di Raccontar(t)e

Venerdì 16 settembre alle ore 21, presso l’Auditorium Borelli, riprendono gli appuntamenti di Raccontar(t)e, rassegna di letture di autori di racconti brevi promossa dalla compagnia teatrale “gli Episodi” in collaborazione col Comune di Boves.

La rassegna, dopo l’interruzione dovuta al Covid, (gli autori precedentemente portati in scena erano stati: Guy de Maupassant, Anton Cechov, Edgar Allan Poe) riparte da Mark Twain che, oltre ad essere autore dei più noti Le avventure di Huckleberry Fin e Le avventure di Tom Sawyer, è stato anche autore di gustosi racconti all’insegna dell’umorismo e della satira, con cui sferzava le convenzioni e ogni ipocrisia e crudeltà umana.

Disse: «Io non ho pregiudizi di razza, di casta o di religione. Tutto quel che m'importa sapere di un uomo è che sia un essere umano: questo mi basta... non potrebbe essere niente di peggio.»

Attori: Paolo Borello, Massimo Gagliardi, Marco Latini, Simona Giordano, Elide Giordanengo, Antonello Longo, Laura Mattalia, Morena Toselli.

Tecnici: Cecilia Baudino, Erio Giordanengo, Mauro Toro.



Regia di Elide Giordanengo.