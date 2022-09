Fè Avouglan in Concerto: la Natura è lirica

Per la prima volta nella Valle Varaita e in Valverbe, Fé Avouglan celebrerà la fine di questa calda estate con un repertorio di musica lirica in cui la natura è protagonista. Vi invitiamo ad assistere numerosi a questa performance unica e poetica, avvolti dai profumi e dai colori del nostro giardino botanico.



Il programma di sabato 17 settembre: dalle 15 alle 17: visita dell’azienda e degustazione di tisane Alle 17: inizio concerto. Costo 10 € a persona. SOLO SU PRENOTAZIONE: eventi@valverbe.it oppure 377 0856179.



Nata e cresciuta in California, Fé Avouglan ha iniziato a studiare canto la CSUF School of Music di Fullerton, con Janet Smith. Ha continuato la sua formazione con Jean Pierre Blivet, Carlo Bergonzi, Larry Woodard e Valter Carignano.



Vera artista internazionale, Fé Avouglan si è esibita in luoghi famosi (Opera Garnier, Opéra d'Alger), ma anche in svariati spettacoli di strada (Quartiere Latino e Places des Vosges a Parigi, Officine Grandi Riparazioni di Torino).



Oggi Fé Avouglan vive a Torino, dove ha avuto l'opportunità di esibirsi, fra l’altro, al Teatro Stabile, a CineTeatro Baretti e a Palazzo Saluzzo Paesana al suo debutto come Violetta ne La Traviata di Giuseppe Verdi.