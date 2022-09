Tommaso Rinaldi a Dronero, con una particolare installazione ambientale multimediale

A Dronero, l'high files visuals Tommaso Rinaldi sarà il primo artista del progetto Beica Ben a presentare la sua opera.

Appuntamento questa sera, venerdì 9 settembre, alle ore 21 con una particolare installazione ambientale multimediale sul Ponte Vecchio. Replica domenica 11 settembre sempre alle ore 21.

Quella di Rinaldi è un'installazione che vuole far riflettere sulla crisi climatica in corso, collegandosi però alla tradizionale leggenda del Drago di Dronero.

Il progetto Beica Ben, promosso dal comune di Caraglio (ente capofila) e dalla Fondazione Filatoio Rosso di Caraglio con il comune di Celle di Macra, l'associazione Espaci Occitan, l'associazione La Cevitou e la cooperativa Floema, ha voluto approfondire e promuovere il patrimonio culturale, naturalistico, paesaggistico e l’offerta turistica delle due splendide valli. In particolare, si è posto come obiettivo quello di dare valore all'identità culturale occitana che accomuna i due territori.

Residenze artistiche, curate dalla critica d’arte Olga Gambari, hanno coinvolto: Lavinia Raccanello in relazione all’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira nei territori di Celle di Macra e Macra, Tommaso Rinaldi, in arte High files, al Museo Sòn de Lenga-Espaci Occitan a Dronero, Saverio Todaro all’Ecomuseo Terra del Castelmagno a Monterosso Grana, Silvia Capiluppi al Filatoio di Caraglio, mentre il LabPerm al Bioparco “Acqua Viva” di Caraglio.

Laser, giochi di luce, fumo e suoni vi faranno immergere in un ambiente unico e magico. Una performance, quella di Tommaso Rinaldi questa sera a Dronero, che sia un “Pòrta bonaür", di buon auspicio per il territorio e per tutti i suoi abitanti.

L'iniziativa è realizzata grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.