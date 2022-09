Cosa ci dicono le stelle? L'oroscopo di Corinne dal 9 al 16 settembre

ARIETE: Qualcosa vi inquieta e malgrado non lo sbandieriate ai quattro venti chi vi conosce comprenderà che avete le lune per traverso… Trattasi forse di un ritardato pagamento, di una faccenda operativa o privata, dell’atteggiamento bislacco di un parente, fatto sta preferirete starvene da soli e non sentire predicozzi. Dovrete altresì prendere delle decisioni riguardo un investimento o una locazione. Se vi recate ad una fiera o manifestazione occhio al portafoglio… Noie dal maltempo.

TORO: Confidate in un periodo discretamente clemente malgrado nel corso della corrente settimana vi capiti di scattare per inezie, trattare con esseri testoni o indigesti, ricevere comunicati strampalati, posticipare appuntamenti, sopperire a dei versamenti o preoccuparvi eccessivamente per un qualcosa che invece si risolverà. Una tavolata, bicchierata, ritrovo o quattro ciance in compagnia vi ritempreranno mentre un’amicona vi sarà d’aiuto per risolvere un tormentone.

GEMELLI: Marte vi darà la forza necessaria per fronteggiare le giornate con discreta grinta malgrado vi sia ancora qualcosa che vi preoccupa o un inconveniente a cui sopperire celermente. Non da escludere qualche guizzo di stanchezza, uno scambio di opinioni con chi la pensa diversamente ma anche l’opportunità di rivedere persone care, gustare qualche attimo prelibato e delle sorpresine abbastanza carine. Se fattibile sabato e domenica ritagliate un po’ di spazio per qualche sollazzo.

CANCRO: Se il contegno di una persona reputata erroneamente corretta sorvolate senza star lì a polemizzare: tanto non capirebbe niente. Gustate piuttosto i ritagli di un mese meteorologicamente strampalato, sistemate delle cosine nell’abitazione, confidate in una simpatia od amoretto, sfidate la fortuna mettendo dei numeri al Lotto e non arrabbiatevi per delle stupidaggini. Un po’ di caos invece lambirà docenti e studenti. Possibili dei combini o la partecipazione a spettacolini.

LEONE: Altalenanti stati d’animo vi indurranno a passare da dalla contentezza all’incavolatura a seconda dei dì e di chi vi attornia… D’altronde Saturno sa che quando vi lamentate non lo fate per commiserazione avendo lui stesso contribuito a spandere il seme di problemini e ansie che non riuscite ad acquietare… Ma sul col morale: tante novità stanno per arrivare ed una ringalluzzirà malgrado subentrino ancora delle dispute affettive o familiari, delle spese da sostenere e una prova da superare.

VERGINE: Dal firmamento arrivano buone influenze: approfittatene per concludere un affare, incentivare quello che interessa, far quadrare dei conti, pensare di più a voi stessi! Un neo sarà costituito da un’asprezza, un annuncio demoralizzante o un costante pensiero vagante. Confidente o consulente a cui chiedere un grande favore o da andare a trovare per un’opinione prima di piantar su un quarantotto o far confusione… Weekend festaiolo proprio come il compleanno!

BILANCIA: Sta per scoccare l’ora della riscossa e se passati attraverso il vaglio peripezie vi riscatterete riacquistando ilarità ed energia. Con Marte in poppa infatti non avrete di che lamentarvi visto che la sorte vi arriderà e un vecchio problema si risolverà. Non trascurate delle amicizie valevoli cancellando dalla lista quelle opportunistiche e godetevi in santa pace questo sole settembrino regalandovi uno spizzico di relax fuori dalle solite quattro mura. Lievi forme infiammatorie o doloretti sparsi.

SCORPIONE: State forse aspettando un segno dalla sorte affinché le faccende vadano dritte o meno storte? Ebbene questo segno lo avrete quasi come se miracolosamente si aprissero varchi di miglioramento su vari fronti riuscendo così a guardare al domani più ottimisticamente. Non penalizzate qualcuno per aver sbagliato ma provate ad accordargli ancora una volta fiducia: stavolta non la tradirà e siate prudenti sulla strada evitando di eccedere in velocità. Coltivate altresì una conoscenza ed accettate un invito!

SAGITTARIO: Vorreste avere subito le idee chiare su come indirizzare l’avvenire o sapere come una delicata questione andrà a finire ma, poiché l’impazienza non è concessa, non vi resta che sedervi sulla riva ed aspettare. Un guizzo di malinconia colpirà a tradimento e una bisticciata vi consentirà di capire la vera natura di un essere dalla bipolare personalità. Qualche nativo sarà invece assai indaffarato con dei preparativi per un evento speciale. Novelle da un figliolo o da un parente.

CAPRICORNO: Di stolti il mondo abbonda e guarda caso succederà proprio a voi di testarne la veridicità…Un asinello ragliante e un’ochetta starnazzante turberanno la quiete ma a tal riguardo fate orecchie da mercante, passate, guardate ed ignorate: tanto ogni nodo torna sempre al pettine… Degli ulteriori fastidi potrebbero provenire da acciacchi vari, degli sbuffi intermittenti, delle iniquità pecuniarie o delle incavolature possenti pur se saltuarie. Domenica mangereccia o godereccia.

ACQUARIO: Con Saturno birichino l’umore sarà piuttosto ballerino a seconda di come gira nell’ambiente circostante così come, peccando di distrazione, propenderete a perdere carte, chiavi oggetti o non ricordare dove li avevate messi… In amore, se liberi di stato e di cuore, attenti alle illusioni: un tipetto potrebbe risultare diverso da come vuol mostrare mentre se accoppiati vi toccherà ingollare un rospetto o accontentare il partner in una richiesta. Venerdì un po’ anomalo e domenica allegrotta.

PESCI: Se non ingigantite ostacoli di comune amministrazione godrete di favoritismi sia terreni che astrali riuscendo a strappare consensi tempo addietro negati. Non date altresì bado ad una personcina lunatica e peperina ma fondamentalmente buona e pronta a darvi una mano in caso di necessità. In ambito domestico un guizzo di maretta scuoterà le silenti acque ma poi tutto si accomoderà. Con la Luna che il 10 settembre si fa piena nella vostra costellazione succederanno cose strane.





