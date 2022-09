A Manta "Convegno in Festa. Comunità attive, un bilancio per rilanciare!"

L'assise nasce da due differenti motivazioni: fare un bilancio sul progetto Comuni allo Specchio, Muoversi è Social: percorsi di prevenzione, partecipazione e sani stili di vita (2018-2020) e rilanciare proposte per prossimo futuro, confrontandosi con altre esperienze e saperi alla ricerca di buone pratiche sviluppate da operatori, amministratori, peer e famiglie. Il progetto ha lasciato una splendida eredità, che si è intrecciata in un percorso ormai maturo e consolidato di lavoro di prevenzione primaria e di politiche di sviluppo di comunità con la cittadinanza, iniziato oltre venti anni fa a Manta. Il Comune di Manta ha scelto di aderire alla Rete Italiana Città Sane OMS. Il progetto ha coinvolto la comunità in un processo partecipativo e inclusivo sostenuto da peer di 13-15 anni, formatisi nella sua fase iniziale. I peer hanno sperimentato e fatto sperimentare relazioni di benessere nella costruzione di opportunità socializzanti attraverso l’attività fisica, l’alimentazione sana e l’uso critico dei social media nei loro luoghi di riferimento, formali e informali. Hanno coinvolto, con il sostegno degli educatori e degli amministratori, la scuola e le organizzazioni della comunità locale, in modo che potessero concorrere a sostenere politiche locali più eque, inclusive e favorevoli al benessere e alla salute. Per la comunità mantese è stata anche l’occasione per ampliare lo sguardo su nuove pratiche salutari (Muoversi è Social) e confrontarci con altri contesti. Il progetto infatti si è messo in rete con tre Comuni, due confinanti, Lagnasco e Verzuolo, e un terzo più distante, Bernezzo (Comuni allo Specchio). Il processo di ricerca-azione-partecipata ha favorito l’incontro e il confronto tra amministratori e peer, con un’attenzione alle politiche di prevenzione primaria e promozione della salute. Il progetto ha inoltre avuto come punto di forza una valutazione di processo e di impatto, grazie alla collaborazione con DoRS Regione Piemonte e il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino.