A Envie i festeggiamenti patronali con la 'Falesia in musica'

Nella frazione Occa di Envie, domenica per festeggiamenti del Santo Nome di Maria, si svolgerà l’evento “Falesia in musica”. Il ritrovo è per domenica 11 settembre alle 14.30: presso la località Pian Civallero, per proseguire a piedi in direzione di Pian Tuscana. Sosta presso la “piccola grotta delle Madonnine” in prossimità della falesia Madonna della Neve

Arrivo alla Cappella e rinfresco per tutti i partecipanti, con la presentazione del sito con possibilità di arrampicata (in autonomia) per tutti gli appassionati Ritorno con discesa facoltativa sul sentiero n.8 (sentiero delle Faye) e visita alle incisioni rupestri.

Ogni tappa vivrà un momento musicale a cura del coro giovanile Envie de Chanter. In caso di maltempo l’appuntamento sarà rinviato a domenica 25 settembre.

Per info, Mario (3332839295) - Luca (3331198825) - luca.midulla@gmail.com