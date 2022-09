La regina Elisabetta celebrata a Saluzzo: la sua sagoma si staglia nella storica via del Marchesato

Messaggi di cordoglio da tutto il mondo, dal papa ai politici, dai vip agli sportivi. L’omaggio ad Elisabetta II, morta ieri (giovedì 8 settembre) corre sui social. Anche Apple le ha reso omaggio sulla home page del sito americano, con una foto del 1952, anno in cui salì sul trono.

Messaggi che sono ondate di affetto e rispetto per una leader che ha ispirato a tanti livelli con il senso del servizio e dovere verso il suo Paese, contrassegnato da dignità e grazia.

Era molto amata. “Era la nonna più amata del mondo” la onora il frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger,.

"Siamo in lutto per una donna che, con o senza corona, era l’emblema della nobiltà”. Il commento di Helen Mirren, interprete del film The Queen.

Un omaggio planetario, globale-locale che si materializza anche nella più iconica via dell’antico Marchesato di Saluzzo, in salita al castello, dove all’ingresso della “casa bassa dei marchesi”, storica dimora prima dei marchesi di Saluzzo poi dei conti Della Chiesa, da oggi c’è un richiamo visivo alla sovrana.

Un cartonato di dimensioni reali, in abito bianco da cerimonia con la corona in testa e i gesti dell’accoglienza nel sorriso e nel porgere la mano.

“Era un regalo che ho fatto io per gli 80 anni di mia madre (Maria Pia Lovera Di Maria), affascinata da sempre e, come tanti, dalla sovrana d’Inghilterra – spiega Piero Fadini. In questi anni ha “abitato” uno dei saloni della nostra casa. All’indomani della scomparsa ci è parso bello ricordarla così".

Molti gli scatti e i commenti dei passanti: “ Elisabetta II si merita tutto l’onore ”.

"Mia madre in gioventù aveva partecipato ad un ballo delle debuttanti a Buckingham Palace e aveva incontrato la regina. E’ un suo e nostro modo di ricordarla: da ieri un pezzo di storia che se n’è andato”.