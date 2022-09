Max Gazzè, il concerto e il legame "di famiglia" con Saluzzo: "Mio padre ha vissuto qui la sua infanzia "

Max Gazzè in concerto a Saluzzo

Oltre 2000 persone al concerto di Max Gazzè, alla ex caserma Musso (mercoledì 8) e una vicinanza particolare dell'artista con la platea che ha condiviso il suo legame speciale e di famiglia con la città. "Sono felice di essere qui a Saluzzo dove mio padre Enzo Benito è nato nel 1929 e ha trascorso i primi 4 anni dell’infanzia".

Il nonno “don Memmo” Gazzè, appuntato dei Carabinieri nella stazione di Scicli in Sicilia, era stato trasferito al tempo nella capitale del Marchesato. "Saluzzo, una cittadina meravigliosa, che mi ha coinvolto anche se per poche ore e dove vorrò tornare".

Nello spettacolo l’eclettico performer, cantante, artista, ha percorso tutta la sua storia musicale attraverso brani che vanno dai primi successi all’evoluzione attuale della sua espressività. “Uno spettacolo bello che è riuscito a coinvolgere un po’ tutti. C’era un pubblico eterogeneo nell’arena: bambini, ragazzi, giovani e persone più mature. Gli ultimi pezzi sono stati più apprezzati dalla nuova generazione, altri da quelli che, come me, lo hanno conosciuto agli inizi, 30 anni fa - commenta Enrico Miolano direttore artistico di Suoni dal Monviso, nel cui programma è stata inserita la tappa saluzzese del viaggio estivo per l'Italia di Gazzè.

Una scaletta “pop” che oltre ai brani come "Il farmacista" portato al Festival di Sanremo 2021 e il “Cristo di Rio” del 2022 si è snodata nel suo tempo artistico da ‘Cara Valentina’ a ‘Ti sembra normale’, passando per ‘La favola di Adamo ed Eva’, ‘Vento d’estate’, la stessa ‘Una musica può fare’. E poi ‘Il timido ubriaco’, ‘Il solito sesso’, ‘Mentre dormi’, ‘Sotto casa’, ‘La vita com’è’, in un crescendo che ha spinto il pubblico a scatenarsi nell’applauso accompagnando il grintoso entusiasmo di Gazzè sul palco.

Con lui una band di eccellenti musicisti: Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre, e lo stesso Gazzè al basso.

La prossima tappa di Suoni del Monviso cambia registro e luogo: sabato 8 ottobre è in calendario nel duomo restaurato di Saluzzo la Messa di REQUIEM in RE Minore di Mozart con l’Orchestra Bruni di Cuneo e il gruppo corale de "I Polifonici del Marchesato".