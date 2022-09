Basket: la grande famiglia della Pallacanestro Farigliano pronta a ripartire

Il pallone da basket è tornato a rotolare nella grande famiglia della Pallacanestro Farigliano (ma forse non aveva mai smesso). La società è prontissima per la stagione che verrà, dopo i tanti successi dello scorso anno con ben due titoli regionali portati a casa e le due partecipazioni ai campionati nazionali. I “gatti rossi” e le “PF pink” sono aperti ad accogliere tutti i ragazzi e le ragazze che vogliano provare questo sport, non solo a Farigliano ma in tutto il circondario. Gli allenamenti si svolgono infatti nei palazzetti di Carrù, Dogliani, Farigliano e Morozzo, oltre alla novità dei centri minibasket a Monforte e Murazzano. Con l’arrivo di settembre, i corsi sono ripartiti e l’entusiasmo è a mille. Per i nuovi arrivati è possibile usufruire di quattro lezioni gratuite di prova.

TUTTE LE ANNATE

Questi sono tutti i vari gruppi di allenamento: i Pulcini (annate 2016, ’17 e ’18) si allenano a Farigliano, Carrù, Dogliani e Morozzo; gli Scoiattoli (annate 2014/’15) a Farigliano, Carrù, Dogliani e Morozzo; gli Aquilotti (annate 2012/’13) a Farigliano, Carrù, Dogliani e Morozzo; gli Under 12 (annate 2011/’12) a Farigliano, Carrù e Dogliani; gli Under 13 (annate 2010/’11) a Farigliano e Dogliani; gli Allievi (annate 2007, ’08, ’09) a Farigliano e Carrù; gli Under 15 e 17 (annate 2007, ’08, ’09) a Farigliano e Dogliani; gli Under 13 femminili (le annate dal 2009 al 2013) a Farigliano; gli Under 17 femminile (annate dal 2006 al 2008) a Farigliano e Fossano e, come detto, ci sono poi i nuovi centri di Mininasket per i più piccolini anche a Monforte e Murazzano. Gli orari sono in fase di definizione, per tutte le info si può contattare il numero 333 652 1177 (Rita) o la mail info@pallacanestrofarigliano.it

PF PINK UNDER 13 Dal 29 agosto le Pf Pink sono tornate in palestra in attesa dell’inizio del campionato regionale. In questo caso, vi è una promozione speciale: tutte le ragazzine nate tra il 2009 e il 2013 hanno a disposizione otto lezioni gratuite per provare assieme agli istruttori qualificati. Le interessate sono invitate a partecipare al palazzetto di Farigliano, secondo il solito motto tipicamente fariglianese del “che deje”!”.