Granda Volley Academy, in arrivo quattro nuovi Open Day

Dopo il successo dei primi quattro appuntamenti, che hanno coinvolto oltre cento bambine tra i sei e i dodici anni, gli Open Volley Day della Granda Volley Academy proseguono con quattro nuove date.

Invariata la formula (partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria), cambia l'orario (16:30-18:00).

Martedì 13 e 20 settembre porte aperte alla ex media 4 di via Bassignano 14 per le annate dal 2009 al 2012, giovedì 15 e 22 per le annate dal 2013 al 2016.

Anche in questo nuovo ciclo di pomeriggi di prova condotti dallo staff biancorosso guidato dai coach Andy Delgado e Dimitri Panchenko saranno presenti le giocatrici della Serie A1, pronte a mettersi in gioco con entusiasmo.

Iscrizioni via e-mail a academy@cuneograndavolley.it; tel. e WhatsApp: 392.7393604.

«Con la ripresa delle scuole ci auguriamo di migliorare ancora gli ottimi risultati in termini di partecipazione delle scorse settimane - dichiara il presidente della Granda Volley Academy, Luca Di Giacomo -. Aver avuto la Nazionale maschile a Cuneo è stato senza dubbio un traino importante, ora sono certo che le giocatrici della prima squadra con il loro esempio possano avvicinare tante bambine alla pallavolo. Oltre agli Open Volley Day, domenica 18 settembre parteciperemo allo Sport Day in piazza Galimberti, l’evento sportivo all’aria aperta organizzato dal Comune di Cuneo all’interno del progetto “Sportcity Day”, ideato e lanciato dalla Fondazione SportCity a livello nazionale, con lo scopo di studiare l’impatto dell’attività fisica sul benessere delle aree urbane e sulla vita dei cittadini. Sarà l'occasione per portare lo sport che amiamo fuori dalla palestra e farlo conoscere a un pubblico nuovo».