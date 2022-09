Pallapugno, Raviola va k.o. a Cortemilia: sconfitta ininfluente (9-3) e infortunio. In semifinale, sarà Imperiese-SubalCuneo

Termina con un severo 9-3 per Cortemilia , il big-match dell'ultima giornata. Sconfitta ininfluente ai fini della classifica per Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese che termina i playoff al secondo posto e, nelle semifinali, incontrerà SubalCuneo . Date ancora da decidere.

Sul passivo pesa l 'infortunio alla caviglia di Federico Raviola , accusato dopo due giochi, che ha costretto il capitano ad abbandonare il campo all'intervallo, in via precauzionale.

Sul 3-1 la spalla Benso subentra momentaneamente alla battuta a Raviola che si accomoda in panca, per un paio di palloni, sostituito da Novaro.

Raviola, in via precauzionale, non rientra in campo nella ripresa ed alla battuta si ripresenta il coraggioso Benso. Il classe 2002 ben figura alla pedana e strappa anche un gioco (sull' 8-2) al campione d'Italia.