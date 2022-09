Skiroll, Coppa del mondo: Gabriele Rigaudo sugli scudi ad Amatrice

Grandi notizie per i colori azzurri e per lo sport cuneese da Amatrice, sede dell'ultima tappa di Coppa del mondo di Skiroll.

Il portacolori dello sci club Alpi Marittime Entracque Gabriele Rigaudo ha infatti conquistato il primo posto (categoria Juniores) nell’individuale in tecnica libera, sbaragliando la concorrenza dello svedese Anton Grahn (leader della classifica generale) e dell'altro azzurro Giovanni Lorenzetti, in un podio per due terzi italiano.

Bene anche Elisa Sordello (pure lei Alpi Marittime) terza nella gara senior femminile alle spalle di Linn Soemskar e Viktoriia Olekh.