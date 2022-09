Gita a Garessio e alla Reggia di Valcasotto per una trentina di caramagnesi

Giovedì 8 settembre si è concretizzata una piacevole esperienza per un gruppo di una trentina di Caramagnesi: una gita nei luoghi che avevano accolto la Beata Caterina Mattei, patrona di Caramagna e di cui proprio in questi giorni ricorre la festa.

Il sindaco Francesco Emanuel e la sua Amministrazione negli ultimi mesi si sono riproposti di far ripartire le attività organizzate per il Centro Incontri prevedendo anche la possibilità di effettuare delle gite.

In collaborazione con Silvia Carena, guida turistica del paese, è stata così organizzata una gita a Garessio e alla Reggia di Valcasotto.

I partecipanti, dopo il viaggio in pullman, sono giunti alla cittadina di Garessio, nella cornice di un verde paesaggio.

Partendo dalla Porta Rose la guida ha accompagnato il gruppo lungo le stradine della parte più antica della città, illustrando caratteristiche e curiosità di quei luoghi ricchi di memoria.

Nella Chiesa Parrocchiale dedicata a Maria Assunta, in origine convento domenicano, la presenza di Don Domenico, Parroco di Caramagna, ha reso possibile la celebrazione della messa: è stato significativo per tutti poter pregare proprio nel luogo in cui sono conservate le spoglie della Beata a cui i Caramagnesi sono devoti da generazioni.

Il pranzo non è stato soltanto un momento in cui riprendere energie, ma anche un’occasione di piacevole condivisione.

Nel pomeriggio la comitiva ha raggiunto il castello di Casotto. Il maestoso edificio, immerso nei boschi, che in origine era una Certosa, dopo svariati passaggi di proprietà e le spoliazioni napoleoniche, nel 1800 fu acquistato dai Savoia e trasformato in un castello di caccia e residenza estiva. Attualmente è proprietà della Regione Piemonte che ne ha curato il restauro e la ristrutturazione architettonica.

La comitiva ha potuto visitare e ammirare le numerose sale del castello completamente arredate, la Cappella reale e qualche temerario è anche salito sulla torre campanaria.

Questo breve viaggio ha dato la possibilità di godere delle bellezze del nostro territorio, ma anche di trascorrere del tempo in compagnia, di rafforzare i legami e le amicizie e soprattutto il senso di appartenenza a una comunità: a detta di tutti … esperienza da ripetere!