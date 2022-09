Peveragno: tutto pronto per l'escursione a Castelvecchio

La Compagnia del Birùn propone per domenica 18 settembre un'escursione a Castelvecchio.



Ritrovo sul piazzale della chiesa di Montefallonio di Peveragno alle ore 9.00 per l'iscrizione gratuita dei partecipanti. Partenza alle 9.15 per l'escursione guidata dall'accompagnatore naturalistico Daniele Piacenza. Tra storia e falsi miti si salirà verso l'insediamento di età gota alla scoperta delle antiche popolazioni locali e della loro impronta sul paesaggio di ieri e sul nostro dialetto di oggi. Al ritorno previsto per le 12.30, per chi lo desidera, pranzo al sacco, anche condiviso.



L'evento è realizzato in collaborazione con le Associazioni Culturali 'Il Ricetto' e 'Gai Saber' e la Biblioteca di Peveragno. È gradita la prenotazione inviando un messaggio WhatsApp al numero 3348966480 con il nome dei partecipanti.



In caso di maltempo l'escursione è rinviata al 25 settembre.