Basket: A.S.D. B.C. Gators, Granda College Cuneo e ABA Saluzzo danno vita ad una nuova realtà cestistica

Grande novità nel panorama del Basket Regionale in vista della stagione sportiva 2022-2023: grazie alla collaborazione scaturita tra le società A.S.D. B.C. Gators, Granda College Cuneo e ABA Saluzzo, è nato un nuovo progetto sportivo che ha dato vita ad una nuova squadra, che si appresta ad affrontare il campionato Under 15 Eccellenza.

Le tre società della provincia di Cuneo hanno deciso di unire le forze, selezionando i migliori prospetti dell’annata 2008 delle rispettive squadre per affrontare quello che è il massimo campionato giovanile a livello nazionale: l’obiettivo è quello di creare un ambiente sportivo stimolante, ideale per creare le condizioni per far migliorare tutti quegli atleti che sono ritenuti più meritevoli. Allo stesso tempo, l’intento è quello di portare visibilità e attirare su questo specifico progetto l’interesse del panorama cestistico della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte.

Lo stesso roster affronterà, oltre al campionato “Under17 Gold”, anche la EYBL (European Youth Basketball League), competizione europea di alto livello e molto ambita tra le società cestistiche: questo secondo torneo permetterà ai giovani giocatori saviglianesi, cuneesi e saluzzesi di confrontarsi con pari età di nazioni differenti e di vivere una straordinaria esperienza formativa, sia dal lato sportivo sia dal lato umano.

Il torneo sarà suddiviso in diverse tappe: le prime due sono già in programma a Budapest, mentre le successive verranno programmate nei prossimi mesi. La prima trasferta nella capitale ungherese sarà dal 14 al 16 ottobre 2022, mentre il secondo appuntamento si terrà tra il 6 e l’8 gennaio 2023. In caso di successo dell’iniziativa, l’idea delle tre società è quella di estendere la collaborazione anche ad altre annate e di conseguenza far nascere una nuova associazione sportiva dilettantistica, dove far giocare gli atleti delle tre società.

«E’ un progetto in cui crediamo molto e che siamo convinti possa essere il punto di partenza di qualcosa di importante a livello regionale e, perché no, nazionale. – spiega Francesco Nasari, presidente dell’A.S.D. B.C. Gators - Siamo estremamente orgogliosi di partecipare a questa iniziativa che permetterà ai nostri giovani atleti di mettersi in mostra in un campionato nazionale e in un torneo europeo.».

«Sono personalmente molto felice di questo primo passo verso un Progetto condiviso ed ambizioso, che supera i campanilismi, e mette veramente al centro i nostri atleti. Per questo mi sento di ringraziare i Presidenti Nasari e Tomassi, che si sono resi disponibili ed entusiasti di lavorare assieme, e tutti gli Staff Tecnici delle nostre società che hanno a loro volta capito e condiviso il Progetto.»– aggiunge Daniele Grosso, presidente del Granda College Cuneo.

«Quando i presidenti Grosso e Nasari ci hanno prospettato l’idea di dare vita a questo progetto . – conclude Giuliano Tomassi, presidente dell’ABA Saluzzo – abbiamo subito accettato poiché riteniamo che la collaborazione fra le 3 società sia l’unico modo per consentire ai ragazzi, tecnicamente e fisicamente più avanti, di disputare campionati giovanili di alto livello, consentendo loro un’adeguata crescita non solo dal punto di vista cestistico, ma anche umano».