Dopo l’inaugurazione della nuova sede sociale in Motoclub Alba in gita a Piozzo

Una splendida domenica a Piozzo, lo scorso fine settimana, per il gruppo MotoClub Alba che ha attraversato le Langhe per una gita in compagnia. Una cinquantina i partecipanti accompagnati da circa 40 mezzi che a Piozzo sono stati accolti dal sindaco Antonio Acconciaioco e dalla moglie Anna Tognella, amministratrice del gruppo “Panchine Giganti” dove promuove il territorio e le sue curiosità. In paese i centauri hanno potuto gustare un apprezzato aperitivo in centro e scoprire le bellezze del comune. “Per la prima volta abbiamo avuto occasione di incontrare il MotoClub Alba - dice il sindaco - siamo molto felici che siano venuti a farci visita e che abbiano visitato l’Albarosa e la nostra Big Bench. Speriamo che questa iniziativa sia presto riproposta”. Il gruppo ha poi proseguito il tour, partito da Alba in mattinata, attraverso Clavesana, Belvedere Langhe, Murazzano, Cravanzana e altri paesi della Langa. Un bel modo per coronare l’inaugurazione della nuova sede, avvenuta sabato 3 settembre. Il locale messo a disposizione dal comune è situato in una scuola non più operativa e in condivisione con altre associazioni di volontariato. La cerimonia di inaugurazione è stato presenziata da Alberto Cirio, presidente della regione e amico storico del MotoClub Alba da Daniele Sobrero, assessore allo sport del comune di Alba, Paolo Alliani, responsabile del settore turismo FMI e da Maurizio Bottino, come sempre gradito ospite.