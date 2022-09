É ripartita l'attività della storica Societá Operaia di Mutuo Soccorso di Fossano

É ripartita con il mese di settembre la programmazione della nuova stagione di attività della Societá Operaia di Mutuo Soccorso di Fossano. Riaperti i locali per le attività ricreative e la segreteria il mercoledì dalle 10 alle 11,30 per la distribuzione del programma e per l'iscrizione di nuovi e vecchi soci.



Molte le attività ludiche in ripartenza, dal biliardo alle boccette, i tornei di carte, la dama e gli scacchi, oltre ai balli di gruppo e al ballo liscio a partire dal 7 ottobre.



Tornano anche gli appuntamenti legati all'aperitivo della domenica mattina. Da martedì 13 settembre il riavvio degli incontri dedicati alla ginnastica posturale ,così come le altre attività motorie EPR promuovere e sostenere la saluta e il benessere degli oltre mille associati. Al lunedì e al giovedì vengono riproposte le "passeggiate senza fretta" con la programmazione di itinerari a cadenza bisettimanale.



In ripartenza pure le gite culturali.



La direzione della SOMS pubblicherà mano a mano sui canali dedicati, tutte le nuove attività in avvio, comprese le serate pubbliche di incontro con gli autori.



Per concludere, la segreteria sottolinea la volontà di riproporre periodiche visite mediche e i bandi per le borse di studio, per le quali é sufficiente richiedere i moduli di adesione.



I contatti per ogni possibile necessità di informazioni dettagliata o aggiuntiva sono: 0172636024 e somsfossano@gmail.com