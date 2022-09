La Chiocciola Metodo Cherasco al centro del 51° convegno internazionale di Elicicoltura

Da venerdì 16 a domenica 18 settembre, l'Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco è in festa e apre le sue porte per celebrare la "Chiocciola Metodo Cherasco" e l'economia elicoidale che ne deriva e che tocca 13 settori produttivi, presentando le ultime importanti novità introdotte e conseguite dall'Istituto nel comparto dell'allevamento delle chiocciole.



Un week end di informazione e formazione con convegni, dimostrazioni e visite al Polo dell'elicicoltura, e allo stesso tempo un week-end di festa. Nel grande cortile antistante l'Istituto in Corso Einaudi 40 a Cherasco, sabato 17 e domenica 18 settembre sarà possibile, oltre a seguire i talk e le visite guidate, trascorrere una giornata alla scoperta del mondo dell’Elicicoltura con degustazioni di sfiziose ricette a base di chiocciola - chiocciole alla Borgogna, chiocciole fritte, arancini di chiocciole, insalatina di chiocciole e pomodorini secchi, chiocciole con patate e olive taggiasche - cucinate live dai cuochi di Lumacheria Italiana; provare i prodotti viso e corpo a base di pura bava di lumaca nel corner Lumadea - la linea cosmetica dell'Istituto - dove potersi sottoporre al test gratuito della pelle; infine, presso lo stand di Lumacheria Italiana, acquistare i prodotti di alta gastronomia della più grande azienda italiana specializzata in carne di lumaca.



La sezione informativa e formativa prevede appuntamenti e attività dedicati sia agli elicicoltori che seguono il Metodo Cherasco e che si riuniranno per l'occasione nell'assemblea della loro Associazione - ANE, sia ai sempre più numerosi aspiranti elicicoltori - gli affiliati al "Metodo Cherasco" crescono del 15% all'anno - che potranno approfondire "dal vivo" le dinamiche del comparto elicicolo e anche consegnare un campione di terreno per le analisi, primo passo fondamentale per la valutazione di un progetto di elicicoltura.



Ma sono aperti anche ad appassionati, curiosi e persone desiderose di capire le grandi potenzialità economiche e di soddisfazione personale che stanno dietro all'elicicoltura che, con il Metodo Cherasco, sta conquistando sempre più spazi e quote di mercato nel settore agricolo.



Le attività partono dal venerdì 16 settembre con il Convegno tecnico “Economia elicoidale: dall’allevamento delle chiocciole alla sicurezza dei prodotti" che evidenzierà le potenzialità offerte da un nuovo modello di business agricolo, pulito, green e remunerativo. La partecipazione è gratuita previa iscrizione al portale.



Si entra nel vivo sabato 17 settembre dalle 9 alle 19 con la Giornata Informativa no-stop: un viaggio a 360° guidati dal Direttore dell’Istituto Simone Sampò per approfondire tecnica, gestione, costi e relazioni commerciali dell'elicicoltura con focus sul nuovo disciplinare di allevamento a Ciclo Naturale Breve, con visita agli impianti che circondano l'Istituto dalla sala parto dove le chiocciole si riproducono fino alla nascita delle baby snails, ai recinti di allevamento dell’Helix Valley, ai comparti di stoccaggio e selezione delle chiocciole di Filiera, ai laboratori di estrazione della bava tramite il processo Muller, agli impianti di produzione cosmetica.



Si conclude infine domenica 18 settembre con l'Assemblea dei soci ANE che porterà a Cherasco oltre 400 elicicoltori da tutta Italia e nel pomeriggio con un Workshop Tecnico dedicato al Ciclo Naturale Breve.