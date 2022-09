Addio a Carlo Olivero, noto artigiano del ferro a Fossano

Giovedì 8 settembre è mancato all’Ospedale SS. Annunziata di Savigliano Carlo Olivero.

In pensione da qualche anno, Carlo aveva dedicato la sua vita alla famiglia ed al lavoro.

Dipendente di un’azienda di produzione di mezzi di trasporto su rotaia, negli anni ’70 trasformò la passione per la lavorazione artistica del ferro in lavoro, fondando un’imprese artigiana di carpenteria metallica, cresciuta e specializzatasi negli anni nell’allestimento su misura di stalle per bovini.

L’azienda artigiana aveva sede a Fossano, città nella quale Carlo si era trasferito dopo aver vissuto la propria giovinezza dapprima a Marene, dov’era nato e poi a Savigliano.

La meticolosità maniacale con cui realizzava i manufatti, ancora oggi riconosciuta da coloro che sono stati suoi clienti, ha contribuito a rendere l’azienda artigiana nota su tutto il territorio nazionale, tra gli allevatori di bestiame.

Lascia la moglie Francesca, il figlio Mirco con la moglie Silvia e l’adorato nipotino S. Gabriel.

Il funerale è stato celebrato a Fossano nella chiesa parrocchiale di S. Maria del Salice, venerdì 9 settembre alle ore 15; le messe di Settima e di Trigesima verranno celebrate nella medesima chiesa rispettivamente giovedì 15 settembre e giovedì 13 ottobre alle ore 18:15