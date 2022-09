Beinette, ultime operazioni sull'incendio all'ex cartiera: vietata la captazione del Brobbio per usi irrigui

Si stanno concludendo le operazioni di spegnimento delle fiamme e di raffreddamento del materiale andato a fuoco all'ex cartiera di Beinette: l'incendio, partito nella tarda serata di ieri (venerdì 9 settembre) - pur senza il coinvolgimento di feriti - ha gravato sull'illuminazione pubblica e privata di parte della cittadina e richiamato tre squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e le locali autorità.



Secondo quanto riportato dal sindaco Lorenzo Busciglio "i tecnici di Enel Distribuzione hanno predisposto una linea provvisoria per fornire corrente alle ultime case prive di servizio e quelli della Tim hanno provveduto a risolvere i problemi di alimentazione alle antenne: la rete cellulare dovrebbe funzionare in tutto il paese".



Nel caso in cui permangano problemi il sindaco si è detto disponibile ad accogliere le istanze dei residenti.



Nel caso in cui permangano problemi (luce o telefonia) é possibile contattare il Sindaco: "Un ringraziamento particolare va alle squadre dei vigili del fuoco intervenute, alle forze dell'ordine, ai tecnici dell'arpa ed ai tecnici accorsi per il ripristino dei servizi".



Data la presenza di materiale proveniente dall'acqua di spegnimento, é vietata la captazione dal torrente Brobbio per usi irrigui fino a lunedì 12 settembre.