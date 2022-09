Mondovì piange Fabio Tortone, 38enne di frazione S.Anna

Si chiamava Fabio Tortone il 38enne residente in frazione S.Anna di Mondovì deceduto nella mattinata di oggi (sabato 10 settembre) sulla SP12, in un grave incidente stradale occorso all'altezza della cappella della Madonna del Carmine tra Bastia e Mondovì.



Elettricista industriale, lavorava da poco a Farigliano, alla Beppino e Giusi Occelli srl, e proprio lì si stava dirigendo questa mattina. Abitava con la moglie nelle villette vicino all'ex fabbricato della Famarco in strada del Mazzucco. E' la trentatreesima vittima della strada, in Granda, dall'inizio dell'anno.



Lo scontro, fatale per Tortone, ha visto protagonisti due automibili e un camper. Oltre a lui, si sono registrati altri quattro feriti: un codice verde trasportato in ospedale e tre codici bianchi che hanno rifiutato il trasporto.