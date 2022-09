A Cuneo la 25ª edizione della Ruota d'Oro Storica: protagoniste le auto e le moto storiche [FOTO]

Oggi a Cuneo sono protagonisti il rombo dei motori e il fascino delle auto storiche. E' scattata alle 9.30 di questa mattina 10 settembre la 25ª edizione della Ruota d’Oro Storica, manifestazione rievocativa del mitico “rally terribile” e come questo, altrettanto rinomata nel mondo della regolarità per auto d’epoca.



Cinquanta gli equipaggi che hanno preso il via dalla centralissima piazza Galimberti per sfidarsi sul filo del centesimo nelle varie prove di abilità cronometrate, disseminate tra Cuneo, Peveragno, Boves, Valdieri, Roaschia, Vernante e Limone Piemonte, con rientro nel capoluogo alle 17.

Allo start gli organizzatori, gli assessori del comune di Cuneo Sara Tomatis e Valter Fantino, la deputata Monica Ciaburro e il coordinatore provinciale di FDI William Casoni, membro di uno degli equipaggi.

L'edizione d'argento torna finalmente nel cuore della città, dopo alcune edizioni in piazza Virginio. Per tutta la giornata in piazza Galimberti resteranno delle bellissime auto e moto storiche.



La giornata si concluderà con la cena di gala, presso la sede della Scuderia Veltro organizzatrice dell’evento, per onorare, oltre alle valenze turistiche e paesaggistiche di valli e paesi attraversati, anche le eccellenze enogastronomiche delle nostre terre.