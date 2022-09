Mago Alby a Dronero, con la magia per bambini e famiglie

Uno speciale appuntamento a Dronero, di magia per bambini e famiglie. Domani pomeriggio, 11 settembre, sulla terrazza del teatro Iris ci sarà, alle ore 18, Mago Alby (Alberto Gertosio).



Nella semplicità, giochi che sanno davvero meravigliare. Appassionato di magia fin da quando aveva 15 anni, Mago Alby ha frequentato il "Circolo illusionisti Piemonte" di Saluzzo, dove ha appreso molte delle tecniche che ancora oggi utilizza e dove soprattutto ha visto la sua passione per la magia essere davvero forte. Ha partecipato a numerose conferenze e workshop con i più celebri maestri del settore, privilegiando da sempre la "magia per bambini". Dal 2014 è socio di Blink Circolo Magico di Dronero.



In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all'interno del teatro. L'evento è organizzato dalla Pro Loco con il Comune di Dronero, in collaborazione con Blink.



L'attività del Circolo Magico è in fermento, con il conto alla rovescia per lo spettacolo "Il Giro del Mondo in 80 Magie" al cinema Lux di Centallo, dove alcuni dei soci si esibiranno per il 25 anni della Croce Rossa di Centallo. Tutto è pronto anche per la rassegna Sim Sala Blink 2022/23, che anche quest'anno vedrà l'esibizione di artisti internazionali.



Il 23 settembre, inizieranno inoltre anche le attività dei soci, con quella sera una magica conferenza a sorpresa.