Ritorna il Palabiscotto a Racconigi

Dopo due anni di stop, quest’anno torna il Palabiscotto , a far da protagonista alla festa patronale di Racconigi, ma non sarà il solo perchè, oltre alle vie e alle piazze del centro storico, ci sarà anche la restaurata Ala Comunale ad ospitare i numerosi eventi che si susseguiranno durante la manifestazione.

Il Castello reale aprirà le sue porte Sabato 10 settembre con una serata musicale e teatrale nel cortile sud, vi sarà musica orchestrale accompagnata da uno spettacolo di danza; l’incasso a offerta sarà devoluto al reparto pediatria oncologica del Regina Margherita (Associazione Oncologica Pediatrica) che sarà presente con una breve “staffetta” di bambini e ragazzi che consegneranno un messaggio alle autorità cittadine.

Domenica 11 settembre, sotto l’Ala Comunale, spettacolo teatrale ad opera di “Voci Erranti”.

La festa continuerà giovedì 15 settembre, sotto il Palabiscotto, con la ormai consueta “CENA CON DELITTO” che quest’anno chiederà ai commensali di indagare su un delitto inaspettato durante una cerimonia di nozze.

Venerdì 16 settembre ci sarà l’inaugurazione del Palabiscotto, a far da madrina ci sarà la scrittrice Enrica Tesio che intratterrà il pubblico con un “reading spettacolo” dedicato alla stanchezza, tema del suo ultimo libro. A seguire musica dal vivo con “ I MAZZAFERRO” che festeggiano i 30 anni di attività. Il divertimento, per gli appassionati di ballo liscio, continuerà sotto L’Ala Comunale con “I ROERI” e, per i più giovani, in piazza Vittorio Emanuele II con “LA NOTTE DEI DJ”.

Sabato 17 settembre ci saranno due eventi musicali: la “JOVA BAND” sotto il Palabiscotto e ballo liscio con “I BRAIDA” sotto l’Ala Comunale.

Domenica 19 settembre sarà presente nel centro storico un “MERCATINO DELL’ARTIGIANATO, HOBBISMO E CREATIVITÀ” a cui si aggiungeranno altri eventi: “LA SANTA MESSA” celebrata nel cortile sud del Castello, musica dal vivo “JAZZ”.

Per le vie del paese saranno ospiti di super eroi “Cosplay” . Chiudiamo i festeggiamenti sotto il Palabiscotto con una serata musicale ad opera della cover band dei Negramaro.

Durante tutte le giornate sarà richiamata costantemente l’attenzione al territorio con gli stand enogastronomici che fanno da cornice al Palabiscotto, in particolare ai prodotti DE.CO. di Racconigi: il cappone, la mora di gelso e il biscotto.

Racconigieventi vi aspetta numerosi!