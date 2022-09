Elezioni: +Europa e il calendario di incontri con la popolazione

Informiamo i nostri lettori sugli appuntamenti della lista +Europa a partire dalla giornata di domani (domenica 11 settembre.)



- Domani (11 settembre) tour di comizi e volantinaggi nelle Langhe (Grinzane Cavour, Barolo, Monforte d'Alba) e nel pomeriggio Alba;

- Martedì (13 settembre) mattina, maratona oratoria e volantino al mercato di Casale Monferrato, insieme a Federico Bodo (candidato di coalizione all'uninominale);

- Mercoledi (14 settembre) mattina, Fossano, volantinaggio e maratona oratoria, "Largo degli Eroi";

- Venerdì (16 settembre) mattina, volantinaggio mercato Bra;

- Sabato (17 settembre) maratona oratoria e volantinaggio ad Alba (mattina); maratona oratoria ad Asti nel pomeriggio;

- Domenica (18 settembre) maratona oratoria e volantinaggio a Cuneo, pomeriggio, Via Roma angolo Piazza Galimberti;



Agli eventi parteciperanno i candidati alla Camera Flavio Martino (capolista), Alice Depetro, Sabatino Tarquini e Alexandra Casu e il candidato al Senato Marco Filippa. Si ricorda inoltre che prosegue lo sciopero della fame a staffetta per chiedere la parità di accesso ai grossi media per tutti i partiti: dalle 16 di oggi digiunerà per 48 ore Filippo Blengino.